Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze ve Darıca’yı unutmadı

TBMM Başkanlık Divan Kâtip Üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Darıca ve Gebze’de İl Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği programlarda kadınlarla buluştu

CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programlarda daha önce İzmit, Derince, Körfez, Başiskele, Karamürsel, Gölcük, Kandıra ve Kartepeli kadınlarla buluşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’nin batısını da es geçmedi. Gebze ve Darıca ilçe Başkanlıklarında düzenlenen programlarda Kocaeli’nin batı yakasını bir araya getiren Hürriyet, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu toplantılarda referandum sürecini değerlendirdi. Darıca ilçe Başkanlığında kahvaltılı etkinlikte, Gebze ilçe Başkanlığında ise toplantıda kadınlarla buluşan Hürriyet’e CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür, Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, Gebze ilçe Başkanı Recep Dursun, Darıca Kadın Kolları Başkanı Nurcan Çağlar, Gebze Kadın Kolları Başkanı Ülker Yiğit, Çayırova Kadın Kolları Başkanı Suna Çınar ve Dilovası Kadın Kolları Başkanı Sebahat Belek ve yönetimleri ile çok sayıda kadın katıldı.

AKLIMIZLA OYNUYORLAR

Toplantılarda konuşan Başkanlık Divan Kâtip Üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 16 Nisan referandumu ile 2010 yılındaki referandumu kıyaslayarak, “2010’daki hiçbir evet bize hayır getirmedi. Biz hayır dedik ve biz haklı çıktık. Dış politikada da haklı çıktık. Bu anayasa federasyonu, federasyon da bölünmeyi getirir” dedi. Getirilmeye çalışılan Anayasa ile Başkanın yargılanmasının imkânsız hale getirildiğini ifade eden Hürriyet, “Bu Anayasa diyor ki, ‘Başkan’ı yargılayabilmen için 400 milletvekilinin imzasına ihtiyaç var’ ama Başkan zaten partili cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimi aynı gün olacak. 400 imza şartını bulmak pratikte neredeyse imkansız. Diyelim ki, 400 imzayı bulduk. Bu durumda da başkan yargılanmamak için ‘Fesh ettim meclisi’ diyebiliyor. Neymiş, bu durumda seçime gidiliyormuş. Aklımızla oynuyorlar. Bu koşullarda Başkan, zaten kendisini yargılamak isteyen vekiller değişsin diye seçime gidiyor” dedi.

BİZ DAHA BAKANLARI YARGILAYAMADIK

Referandumla ilgili açıklamalarına devam eden Hürriyet, “Hadi meclisi fesh etmedi diyelim. 400 imzayı bulursak da Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. Mahkemenin 15 üyesinin 12’sini başkan, üçünü de meclis seçiyor. Yolsuzluk iddialarında adı geçen bakanları bile gerekli imza çoğunluğu bulunamadığı için yargılayamadık. Bu anayasa paketine göre de ne başkan ne başkan yardımcıları görevi bitse dahi yargılanamıyor. Konunun sadece mevcut Cumhurbaşkanı ile alakalı olmadığını da vurgulayan Hürriyet, “Kişinin şahsı ile meşgul değiliz. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan meselesini çoktan aşmış durumda. Başkan seçilen kişi görevini kötüye kullanırsa onu durduracak, hiçbir mekanizma yok bu anayasa paketinde. Neymiş, tek başlı hale gelince sorunlar çözülecekmiş. 15 yıldır tek başına iktidarken çözemediler, Başkanlık ile mi çözecekler? Bu anayasanın hangi maddesi işsizliği, yoksulluğu, terör sorununu çözebilir?” dedi.