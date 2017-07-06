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Faturasını WhatsApp’tan gönderene indirim fırsatı

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Faturasını WhatsApp’tan gönderene indirim fırsatı
Sepaş Enerji’nin WhatsApp Hattı’na elektrik faturasının görselini gönderen herkes indirimli elektrik fırsatlarını kolaylıkla öğrenebiliyor

Türkiye genelinde 1,6 milyon elektrik kullanıcısına elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji’nin avantajlı fiyatlarından yararlanmak ve serbest tüketici müşterisi olmak isteyenlere yeni bir hizmet sunuldu. Sepaş Enerji’nin 0532 575 5 186 numaralı WhatsApp Hattı’na elektrik faturasının görselini gönderen herkes serbest tüketicilikle ilgili bilgi alıp, indirimli elektrik fırsatlarını kolaylıkla öğrenebiliyor. Gerçekleştirdiği yeniliklerle müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen Sepaş Enerji, serbest tüketicilik fırsatından yararlanmak isteyen elektrik kullanıcılarına Whatsapp iletişim hattı üzerinden hizmet vermeye başladı.

 

FATURANIZIN FOTOĞRAFINI BU NUMARAYA GÖNDERİN

Sepaş Enerji müşterisi olmak isteyen serbest tüketicilerin bu ayrıcalıklı hizmetten yararlanabilmeleri için 0532 575 5 186 numaralı WhatsApp Hattına, elektrik faturalarının fotoğrafını göndermeleri gerekiyor. Fatura görselini gönderen elektrik kullanıcıları serbest tüketicilikle ilgili akıllarına takılan tüm soruların cevabını mesaj yolu ile öğrenebiliyor. İndirimli elektrikten faydalanmak için gerekli koşulları sağladığı tespit edilen serbest tüketiciler ise sürecin sonunda Sepaş Enerji müşterisi olabiliyor.

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