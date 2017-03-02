FED kararı doları nasıl etkiledi?

Dolar güne nasıl başladı? Dolar ne kadar oldu? ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları sonrası mart ayında faiz artışı olasılıklarının yükselmesi doların tüm gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu.

Serbest piyasada dolar 3,6570 liradan, euro ise 3,8550 liradan güne başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları sonrası mart ayında faiz artışı olasılıklarının yükselmesi doların tüm gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu. Fed'in bu ay faizleri artırma ihtimali yüzde 66'ya yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6550 liradan alınan dolar 3,6570 liradan, 3,8530 liradan alınan euro ise 3,8550 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6670, liradan, euro ise 3,8600 liradan satılmıştı.