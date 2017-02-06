Kocaelispor’un cefakâr kaptanı Hamza Mutlu hafta arasında ağır gribal enfeksiyon geçirmiş ve ateşi 40’a kadar yükselmişti. Hafta içi antrenman kaçıran ve Erzin maçında forma giyeceği maç günü belli olan Hamza, yoğun bir tedavinin ardından sahaya çıktı. Serum yiyen ve iğne ile maça çıkan Kaptan Hamza sahada basmadık yer bırakmadı. Hırsı ve galibiyet arzusu ile dikkat çeken Süper Lig patentli futbolcu 40 derece ateş ile çıktığı Erzin maçında parmak ısırtan bir mücadele ortaya koydu.
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Fedakar kaptan!..
40 derece ateşi de olsa formayı bırakmadı...
Etiketler: kocaelispor, HamzaMutlu, fedakarkaptan
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