Federasyonun güreş faaliyetleri bir alem

Ziya Ürük

Ata sözlerimiz boşa yazılmamış. Her biri bir tecrübenin eseri. At binenin kılıç kuşananın, İşini bilmeyen çavuşlar… gibi. Bizim Güreş Federasyonumuz da Gününü gün etmek, bir makama sıçrama tahtası yapmak gibi düşüncede olanların yeri olmamalı. Bir seneyi aşkın sporcu idareci hakem ücretleri ödenmiyor. Ramazanda üç ilde yüzlerce kişiye yemek ikramı için bulunan para güreş fedakarlarından esirgeniyor. Güreşe hizmet için çalışmalı. Ne yazık ki Federasyon seçimlerinde görev alanlar yurt dışı müsabakalarda gezi anılarını sosyal medyada güncelleştirmekle meşgul. Güreş Programları çorbaya dönmüş, Dış müsabakalarda başarısızlık had safhada onları ilgilendirmiyor. Müsabakalarda Türk güreşçisi 5. 6. 7. olmuş onlar için sanki başarı. Bir de resim çektiriyorlar. İnsan utanır.

Lig müsabakaları araya sıkıştırılmış defi bela kabilinden yapılıyor. Lig finalleri (çeyrek,yarı final ve final) bir ilde grup müsabakası gibi icra ediliyor. Neden? Geç kalınmış, iyi organize edilmemiş program yüzünden. Lig finalleri Kırkpınar Yağlı güreşleri arifesinde yapılıyor. Diyeceksiniz ki ”yağlı güreş ayrı, minder ayrı” bunu ayırt edebilecek güç kimde var. Minder güreşçisine “yağlı yapmayacaksın” diyebilecek güç kimde.

Federasyon her şey dört dörtlük te ; Pehlivanın giydiği kısbet uygun değil diye bir talimat yayınlamış. Kısbet örneğini de sitede yayınlamış. Yayınladığı kısbet Geleneğe uygunmuş. Böyle süslü geleneğe uygun kısbeti eski pehlivanların takdirine bırakıyorum. Bu süslü kısbeti yapanlara da hayırlı olsun derim.

Yeni kısbetleri Baş Pehlivanlar Bu seneki Kırkpınar’da giyme mecburiyetinde imiş. Diğer boylar 2018 Ocak ayından itibaren yeni kısbetleri giyeceklermiş. Aksi halde güreş organizasyonlarına iştirak edemeyeceklermiş.

Gönül ,Güreş için güzel şeyler yazmak istiyor; lakin icraat işini bilmeyen çavuşların elinde.