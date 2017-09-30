Fehmi Karpuz vefat etti

İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesinde ikamet eden Kocaeli Devlet Hastanesinden emekli Fehmi Karpuz (62) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Fehmi Karpuz’un cenazesi Emirhan Divanı Hasanoğlu Mahalle Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasanoğlu Mezarlığında toprağa verildi.