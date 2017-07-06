Fenalaşan vatandaşa ilk müdahale, belediye başkanından

Adalet Yürüyüşü esnasında aşırı sıcaklar nedeniyle fenalık geçiren vatandaşa ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi kendisi de hekim olan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'dan Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar arasında bulunan bir vatandaş, yürüyüş esnasında fenalık geçirdi. Hekim olmanın getirdiği hassasiyetiyle ambulans ekipleri gelene kadar hastaya ilk müdahaleyi Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz yaptı. Başkan Altınok Öz’ün müdahalesinin ardından gelen sağlık ekipleri, vatandaşı hastaneye sevk etti.