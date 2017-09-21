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Ferhat Göçer bu kez okul arkadaşları için şarkı söyledi

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Ferhat Göçer bu kez okul arkadaşları için şarkı söyledi
İzmit Lisesi Mezunları Derneği 20.yılını kendileri gibi İzmit Lisesi mezunu olan okul arkadaşları Ferhat Göçer’in birbirinden güzel şarkılarıyla kutladı.

İzmit’te orta yaş sınıfının siyaset ve iş dünyasından bir çok mezuna sahip olan İzmit Lisesi Mezunları Derneği (İZLİDER) 20. Yılını kendileri gibi İzmit Lisesi mezunu olan okul arkadaşları Ferhat Göçer’in verdiği muhteşem konserle kutladı. 1986 yılı İzmit Lisesi mezunu olan ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, okul arkadaşlarına Fuar içinde bulunan Club Bithynia’da unutulmaz bir gece yaşattı. Eğlencenin bol olduğu konsere yine aynı şekilde kendisi de İzmit Lisesi mezunu olan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Kulübü Başkanı Bahri Yavuz ve İzmit Lisesi mezunları katıldı.

GÖKMEN’DEN DOĞAN’A PLAKET

Gecenin açılış konuşmasını yapan İZLİDER Başkanı Cem Gökmen “Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini, hepimizin birbirimize destek olması gerektiğini ve özellikle İzmit Lisesinin hak ettiği here gelmesi için herkesten destek bekliyoruz. Bu geceyi düzenlerken özellikle sevgili dostum arkadaşım Ferhat Göçer’e sizlere ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Gökmen yaptığı konuşmanın ardından İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a katılımlarından dolayı plaket takdim etti.

İZMİT LİSELİYİM DEMENİN GURUNU YAŞADIM

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Gökmen’in ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan “Gerçekten İzmit Lisesinde okumuş ve oradan mezun olmuş biri olarak ve 54 yılını bu şehirde geçirmiş biri olarak İzmit Lisesi’nden mezun olmanın gurunu her zaman yaşadım. Hacettepe Tıp Fakültesi’nde okurken kolejlilerin, fen liselilerin arasında İzmit Liseliyim demenin gururunu yaşadım. Hekimlik yaparken milletvekilliği yaparken ve iki dönemdir sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevimde okuduğum lisenin gücünü arkamda hissettim. İzmit Lisesi mezunları olarak yapacağımız çok işimiz var. Daha önceki dernek başkanımıza ve yönetimine şuan ki başkan ve yönetimine çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

İZMİT LİSELİ OLMAKTAN DUYDUĞUM MUTLULUK TARİF EDİLEMEZ

Konserde konuşan Ferhat Göçer ise “İzmit Liseli olmaktan ne kadar gurur duyduğumu ne kadar mutlu olduğunu tarif edemem. Aynı zamanda şuanda sizlerin huzurunda olmanın keyfini anlatabilecek durumda değilim. Bir birinden değerli devlet büyüklerimizin birbirinden güzel hocalarımızın, öğrenci arkadaşlarımızla birlikte olduğumuz bu gece her liseye ve her eğitim kurumuna nasip olmayacak kadar özel bir gecedir” dedi.

OKUL ARKADAŞLARI İÇİN SÖYLEDİ

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Gece de bol bol eski günler yad edildi. Dostluklar yıllanmış olunca konserin tadı da ayrı bir güzel çıktı. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Ferhat Göçer, en sevilen şarkılarını okul arkadaşları için söyledi. Birbirinden duygu yüklü aşk şarkılarının karşısında oldukça romantik anlar yaşayan lise arkadaşları kah kadeh tokuşturdu kah dans etti. Her şarkısına eşlik eden Başkan Doğan gecenin sonunda okul arkadaşı Göçer’e İzmit’in sembolü saat kulesini hediye etti.  Ahmet HAZER

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