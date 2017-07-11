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‘FERHAT’ı kim tutar ‘TANRIBİLİR’?

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‘FERHAT’ı kim tutar ‘TANRIBİLİR’?
2017 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı olan Mapfre Sigorta Tırmanma Yarışı, kısa adı İSOK olan İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından Şile Belediyesi katkıları ile 8-9 Temmuz 2017 tarihlerinde Şile Ovacık köyünde düzenlendi

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Antalya illerinden 27 sporcu katılımı ile organize edilen yarış, 3,8 kilometre uzunluğundaki parkurda 4 çıkış üzerinden koşuldu. Kocaelili pilot Ferhat kategorisinde liderliğini sürdürdü. Kategori 1’de Citroen Saxo VTS ile 2014 Türkiye Tırmanma Kategori 1 Şampiyonu Bursalı sporcu Engin Apaydın birinciliği kazanan isim oldu. O’nu Opel Corsa GSI ile İzmir’den Kaan Kara ikinci olarak izlerken, Fiat Palio ile Ankara'dan Evren Altunlu da üçüncülüğü elde etti.

 

NEO MOTORSPOR ADINA KATILIYOR…

Kategori 2’de Peugeot 208 R2 ile Neo Motorspor adına yarışan Kocaeli’nden Ferhat Tanrıbilir, bir kez daha birinciliğini kazanmayı başarırken, GP Garage My Team adına Renault Clio III R3 ile İzmir’den yarışa katılan Murat Soyçopur bu kategoriyi ikinci sırada tamamladı. Kategori 2’de üçüncülüğü kazanan ise Opel Astra GSI ile Ankara'dan Çağlar Ünüvar oldu. Yasin Güleç ve Kadir Murat Altuntaş'ın tamamlayamadığı Kategori 3'te ise GP Garage My Team adına Antalyalı Okan Tanrıverdi bir kez daha birinciliğin sahibi olurken, yeni otomobili Renault Clio II Sport ile İstanbul'dan Erdal Etyemez ikinci sırada yer aldı.

 

FERHAT ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nda ilk 4 yarışın ardından Kategori 1’de Engin Apaydın, Kategori 2’de Ferhat Tanrıbilir, Kategori 3’de Okan Tanrıverdi ve Kategori 4’te de Efe Albağlar lider durumda yer alıyorlar. Tırmanma sezonu 29-30 Temmuz tarihlerinde Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından İzmir Bornova’da düzenlenecek.

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