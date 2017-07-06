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Ferişte Hüseyinoğlu vefat etti

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Ferişte Hüseyinoğlu vefat etti
İzmit Hacı Hızır Mahallesi Hacı Hasan Çeşme Sokak adresinde ikamet eden Pirelli Fabrikasından emekli merhum Halil Hüseyinoğlu’nun eşi Ferişte Hüseyinoğlu (64) şeker ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti.

Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ferişte Hüseyinoğlu’nun cenazesi Arapzade Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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