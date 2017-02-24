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Ferizlili hayırseverlerden KOÜ hastanesine destek

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Ferizlili hayırseverlerden KOÜ hastanesine destek
Sakarya’nın Ferizli ilçesinden hayırseverler, yaptıkları destek ve bağışlarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin üç özel odasını yeniledi.

Kocaeli Üniversitesi Vakfı’na yapılan bağış aracılığıyla yenilenen üç özel odanın açılışı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Ferizlili hayırseverler Mutlu Zurnacı, Fatma ve Remzi Deniz ile öğretim üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, böylesine önemli bir desteğin kendi ilçe vatandaşları tarafından yapıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, “Ferizli’den daha çok vatandaşımızın böylesine önemli yardım ve desteklerinin olacağına inanıyorum” dedi. Ferizli Belediyesi Başkanı Soğuk, belediye olarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin iki odasını yenileyeceklerinin sözünü verdi. Başhekim Prof. Dr. Zafer Cantürk ise, destekleri ve yardımları sebebiyle Ferizlili hayırseverlere ve Ferizli Belediye Başkanı’na teşekkür ederek, “Bu yardımın örnek teşkil etmesini dilerim. Benzer yardım ve desteklerin ilimizdeki vatandaşlarımızdan da bekliyoruz” ifadesinde bulundu. Hayırseverlere, yardım ve destekleri nedeniyle plaket takdim edildi. Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yenilenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulan tek kişilik üç özel odaya, hayırseverler Mutlu Zurnacı, Nihat Tok ve Fatma-Remzi Deniz çiftinin isimleri verildi.

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