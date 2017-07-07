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Festival var şenlik var!

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Festival var şenlik var!
İzmit Belediyesi, geleneksel Pişmaniye Festivali’ni bu yıl Ağrı’da yapıyor. Körfez Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Darıca Belediyesi de düzenledikleri festivallerle yöre halkına unutamayacakları günler yaşatıyor.

İZMİT BELEDİYESİ

Ağrı, pişmaniyeye doyacak

İzmit Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusunu düzenleyeceği Pişmaniye Festivali, bugün saat 14.00’te Ağrı’da gerçekleşecek. Gün boyu devam edecek olan etkinlikler kapsamında şehir merkezine yapılan Saat Kulesi’nin açılışı yapılacak.

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KÖRFEZ BELEDİYESİ

Altın Kiraz Festivali

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 44.’sü düzenlenen Altın Kiraz Festivali’nde bugün ünlü sanatçı Mustafa Ceceli sahne alacak. Alpaslan Türkeş Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak konserde Ceçeli, hayranlarını coşturacak.

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KARTEPE BELEDİYESİ

Unutulmuş Değerler Festivali

Kartepe Belediyesi’nin organize ettiği 3. Unutulmuş Değerler Festivali, bugünkü ilk etkinliklerle başlıyor. Birbirinden renkli etkinliklerin düzenleneceği festivalde ünlü sanatçı Hülya Polat da sahne alacak. Festivalde yarışmalar da yapılacak.

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DARICA BELEDİYESİ

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması

Darıca Belediyesi, bu yıl 9’uncu kez Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Festivali düzenliyor. Her gün bir dernek yöresel kültürlerini katılımcılara tanıtıyor. Doğusundan batısına binlerce vatandaş her akşam Darıca sahilinde buluşuyor. 

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