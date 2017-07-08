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Festivalin ikinci ayağı Ağrı’da

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Festivalin ikinci ayağı Ağrı’da
İzmit Belediyesi tarafından 9’uncusu Başkan Nevzat Doğan’ın danışmanlığını yaptığı Diyadin’de başladı.

Festivalin ikinci ayağı Ağrı’da gerçekleştirildi.Pişmaniye Festivali’nin Ağrı’daki ayağına İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti Ağrı İl Başkan Vekili Mehmet Sıddık Aldemir, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, belediye meclis üyeleri, belde belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

 

“BİZ ÇOK HEYECANLIYIZ”

Programın açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Son 8 ayı içerisinde bu caddede üçüncü bulunuşum. Ben gittikçe Ağrılı olmaya başladım galiba. Biz gönül gönüleyiz. Burada Diyadin’in danışmanı olarak bir süredir görev yapıyoruz. Kalp kalbe karşı. Belediyecilikte yapılacak çok iş var Diyadin’de. Hükümetimiz işlerini gayet güzel yapıyor. Ben gelince görüyorum. Ama belediyecilik anlamında kaybedilmiş yıllar var. Biz çok heyecanlıyız. Eski valimizle güzel ilişkilerimiz oldu. Biz 9 yıldır İzmit’te Pişmaniye Festivali yapıyoruz. İzmit’te yapılmayan pişmaniye pişmaniye değildir” diye konuştu.

 

“GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

“Daha önce yurt dışında Pişmaniye Festivalimizi yaptık diyen Doğan, “Dedik ki bu sefer Ağrı’da yapalım. Ağrı bizim canımız, ciğerimiz. Büyük bir coşkuyla geldik. Size pişmaniyeyi tattıracağız. Beğenirseniz burada da ticaretini yapabiliriz. Pişmaniye güzel bir tatlıdır. Kocaeli’nin sizlere sevgilerini getirdim. Ağrı demek Kocaeli demek, Kocaeli demek Ağrı demektir. Bin yıldır Anadolu Coğrafyasında bir aradayız. Bundan sonra da aynı şekilde Doğu’dan Batı’ya hep birlikte Türkiye’yiz. Güzel işler yapacağız” şeklinde konuştu.

 

“MUHABBETİM PİŞMANİYE’DEN TATLI DEĞİL”

Doğan’ın ardından kürsüye gelen Ağrı Valisi Süleyman Elban, “İzmit belediyemizce ilimizde gerçekleştirilen pişmaniye festivali için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir yaşantının, misafirperverliğin olduğunu kendileri görüyorlar. Benim muhabbetim pişmaniyeden daha tatlı değil. Bu ilde geçen hafta Cuma göreve başlar. Umarım rabbim bizi mahcup etmez. Ağrılı kardeşlerimize dolu dolu hizmet etmek istiyoruz. Hep birlikte güzel hizmetlerde omuz omuza oluruz İnşallah diyorum” ifadelerini kullandı. Protokol konuşmalarının ardından İzmit Belediyesi Semazen ekibi tarafından sema gösterisi yapıldı. Selin BECER

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