FETÖ davasında bir tahliye daha...

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube eski Müdürü Güner Yılmaz tahliye edildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Eski Müdürü Güner Yılmaz, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık Güner Yılmaz, avukatı Özkan Koçak ve tanık U. M. katıldı. Yılmaz’a terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Fakat cezaevinde yattığı hapis süresi göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkma yasağı ile tahliye edildi.

"Görevlendirmeler bile bunun delilidir"

Duruşmada ilk olarak söz alan tanık U.M., "Ben 22 yıllık polis memuruyum. Vatanımı seven bir insanım. O nedenle teşkilattaki yapılanmayı FETÖ yapılanması içerisinde bulunan şahısların birbirini koruyan kollayan tavırlarını görünce darbeden 13 gün önce BİMER’e başvuruda bulundum. Daha sonra darbe sonrası ise bildiklerim konusunda tanıklık yapıp yapamayacağım sorulunca tanıklık yaptım. Sanık benim amirimdi. Ben polis memuruyum kendisi emniyet müdürüdür. Ben önceki ifademde belirttiğim ve şu an FETÖ soruşturması kapsamında görevden alınan emniyet görevlileri ile sanığın sıkı irtibatının olduğunu ve bu yapılanma içinde bulunanlara daha ayrıcalıklı davranıldığını bizzat gözlemledim. Görevlendirmeler bile bunun delilidir, önceki ifademi aynen tekrar ederim" dedi.

"Şehit çocuğuyum"

Sanık Güner Yılmaz ise ”Ben tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tanık benim taraflı davrandığıma ilişkin somut delil bildirmemiştir. Ayrıca benim dışımda 2 amiri daha bulunmaktadır. Aynı zamanda benden sonraki ilçe emniyet müdürü de ifadesinde belirttiği şahıslarla çalışmaya devam etti. Ben şehit çocuğuyum. Terör ile mücadele sırasında yaralanarak gazi olmuş biriyim. Böyle bir yapının içinde bulunmam mümkün değildir. Beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

6 yıl 3 ay hapis cezası

Yılmaz’dan sonra söz alan sanık avukatı Özkan Koçak ise ”Tanık beyanlarını kabul etmiyoruz. Müvekkilim ile ilgili somut delil bulunmamaktadır. Emniyetin yönlendirmesi ile ifade vermiştir. Hatta polis ifadesinin son kısmı ifadesine itibar etme açısından değerlendirilmesi gereken beyanlar içermektedir. Ayrıca iddia ettiği şeyler bizzat müvekkilimin tasarrufunda değildir. Dosyaya yazılı sunduğumuz beyanlarımızı tekrar ederiz. "Bylock" çıktılarını hazırlayanların dinlenmesini, "Bylock" sorgusundaki kullanılan telefonun imei numarasını kullandığını kabul etmediğimize dair beyanlar dikkate alınarak GSM operatöründen 2014 yılında kullanılan numaranın sorgulanmasını istiyoruz. Ayrıca müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu. Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Güner Yılmaz’a silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Cezaevinde yattığı hapis süresi göz önünde bulundurularak Güner Yılmaz, yurt dışına çıkma yasağı ile tahliye edildi.