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FETÖ operasyonu: 4 kişi tutuklandı

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FETÖ operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 6 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 1’i esnaf olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette tamamlanan işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 5 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 1'i ihraç edilen personel olmak üzere toplam 6 kişiden 4'ü tutuklandı. 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest kalırken 1 kişi de etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediği ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi. Gözaltına alınan esnaf ise adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı.

 

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