FETÖ soruşturmasında 1 hakim adayı, icra müdürü ve katip yargılandı

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan hakim adayı Mustafa Emrah Uzuner ile katip Feyza Hilal Tunçel, Bylock kullanmadıklarını belirtirken, icra müdürü ise savunması için süre istedi. Mahkeme 3 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan komiserlik görevini yürütürken hukuk fakültesinden mezun olarak hakim adayı olarak görev yapan Mustafa Emrah Uzuner, Gölcük Adliyesi'nde katip olarak görev yapan Feyza Hilal Tunçel ve Gölcük Adliyesi'nde icra müdürü olan Ertan Dönüş yargılandı. Ertan Dönüş savunmasını hazırlayamadığını belirterek, "Avukatımla görüşmelerin kayıt altına alınıyor. Cezaevine başvurduğum halde bu uygulama sonlanmadı. Bu uygulamaya son verilmesini istiyorum. Avukatımla görüşemedim. Bu nedenlerle savunma hazırlamak için süre talep ediyorum" dedi.

"FETÖ İLE BAĞLANTIM YOK"

Feyza Hilal Tunçel ise Bylock kullandığı tespit edilen hattının mobil modem hattı olduğunu söyleyerek, "Hat modem cihazı içindeydi ve 10 kişi kullanabiliyordu. Ben bir şifre koymamıştım. Bylock hiç kullanmadım. FETÖ ile bir bağlantım yok" diye kendini savundu.

"TEKNİK BİLGİSİ YOK NASIL BYLOCK KULLANMIŞIM ANLATSIN"

Hakim adayı Mustafa Emrah Uzuner ise suçlamaları kabul etmeyerek, "10 yıla yakın terörle mücadele şubesinde görev yaptım. Bylock hiç kullanmadım. Benim terör örgütü üyesi olduğuma dair herhangi bir delil ileri sürülmemiştir. Suç olmayan bir eylemden dolayı ceza verilemez. Bu örgüt ne zaman suç örgütü olarak tanınmış. Ayrıca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesinde görevli bu tespiti yapan arkadaşı tanıyorum, teknik bir bilgisi yoktur. Nasıl Bylock tespit ettiğini gelip mahkemede anlatmasını talep ediyorum" dedi. Sanık avukatlarının tahliye taleplerini reddeden mahkeme daruşmayı erteledi.