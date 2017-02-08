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FETÖ tutuklusu polis iddiaları reddetti

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FETÖ tutuklusu polis iddiaları reddetti
Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten atılarak tutuklanan polis memuru İbrahim G., mahkemede hakkındaki iddiaları reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanıp meslekten ihraç edilen polis memuru İbrahim G., hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan polis memuru İbrahim G., örgütün haberleşme programı Bylock’u kullanmadığı iddia ederek suçsuz olduğunu söyledi.

 

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Mahkeme heyetine savunmasını yapan İbrahim G., "Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık İbrahim G. verdiği ifadede, "Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Belirlenen internet hattı bana aittir. Ben bu hat üzerinden Bylock indirmedim. Ve o internet hattımın şifresini kimseyle paylaşmadım. Van’daki şark görevim bittiği zaman Derince’ye tayinim çıktı. Polis lojmanlarına taşındığım zaman o hattı da oraya taşıdım. İddianamede geçen isimlerle bir defa telefon görüşmem olmuş olabilir” diye konuştu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, emniyetten Bylock raporu ve GSM operatöründen HTS kaydının istenmesine karar vererek duruşmayı 5 Nisan 2017 tarihine erteledi.

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