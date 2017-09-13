Fetö'cü amiralden ilginç savunma

Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında hazırlanan 872 sayfalık Donanma İddianamesinde 53’ü tutuklu 92 sanığın hakkında açılan davanın üçüncü gününde, sanık savunmalarının dinlenmesine devam edildi.

15 Temmuz öncesinde Harp Filosu Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici’nin mahkemeye yaptığı savunmayla başlandı. Ekici, emniyet ve savcılıktaki ifadelerini o dönemlerde fiili şiddete maruz kaldığını iddia ederek reddetti.

"İSTESEYDİM RUSYA İLE SAVAŞ ÇIKARIRDIM"

Mahkemedeki savunmasında, darbe sürecinde veya öncesinde herhangi bir örgütsel yapı içerisinde illegal çalışmalar ve faaliyetlerde bulunmadığını belirten Ekici ifadesinde şunları söyledi:"Ben illegal bir yapı içerisinde olsaydım uçak düşürme olayında Rusya ile savaş çıkarırdım. O dönem angajman kuralları yetkisi bendeydi ve benim darbeyle hiç bir ilgim yok. Benim tek kusurum 15 Temmuz’dan sonra Gölcük’ten ayrılmak oldu. Oradan ayrıldığım için çok pişmanım."

ŞAKA YAPIYOR SANMIŞTIM

Darbe girişimin ardından panik yaptığı için Gölcük’ten ayrılarak İstanbul’a kaçtığını ve burada sanıklardan dönemin Gölcük Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve Kuzey Grup Görev Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ile bir evde saklandığını belirten Ekici, evde kaldığı süre boyunca Hayrettin İmren’in agresif tavırlar sergilediğini söyledi. Hayrettin İmren’in çok gergin olduğunu ve geceleri uyumadığını söyleyen Ekici, "Hayrettin İmren çok gergindi biz onu ara ara teselli etmeye çalışıyorduk. Bir gün evde oturup haberleri izlerken Hayrettin İmren bana dönüp gülerek, 'Yakalanırsak bütün suçu senin üzerine atacağım' dedi. Ben şaka yapıyor sanmıştım ama meğerse gerçekmiş. Hayrettin İmren son günlerde stres altındaydı bir gece cinnet getirmiş eline bıçak alıp bizi öldürmek istemiş, ama sakinleşince bu kararından vazgeçmiş. Bunu da daha sonra kendi bize söyledi” dedi.



