FETÖ'den 10 kişi gözaltında

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden soruşturmalar kapsamında, örgütle ilişkileri bulunduğu ve örütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandıkları ileri sürülen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan Biri emeki 3 polis ile fakli meslek guruplarından 10 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN