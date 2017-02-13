FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan 10 öğretmen adliyeye sevk edildi. Kom şube operasyonu daha önce ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenler. Nuri AKÇAHARMAN
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FETÖ'den 10 öğretmen adliyede
FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan 10 öğretmen adliyeye sevk edildi.
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