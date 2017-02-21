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FETÖ'den ayrılık tehdidi! "Ayrılırsan..."

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FETÖ'den ayrılık tehdidi! "Ayrılırsan..."
Gölcük'te FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 16'sı tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı.

Gölcük'te esnaflardan oluşan ve FETÖ/PDY içerisinde 'Sultan Babalar' olarak bilinen grupta yer alan 24 sanık Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Duruşmaya Fikret Mazlum, Ali Acemli, Nail Karakoy, Şükrü Yılgın, Osman Özdemir, Hüseyin Kutlu, Niyazi Kocatürk, Remzi İşeri, Sedat Şen, Mustafa Çoban, Fikret Develi, Mustafa Çinko, Ramazan Targil, Eşref Kazan, Adem Sönmez, Osman Yavuz ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. 'Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek, Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütlerine Finansal Desteğin Önlenmesi Kanununa Muhalefet, Dini İnanç ve Duyguları Suiistimal Etmek Suretiyle Dolandırıcılık, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek' suçlamalarıyla yargılananlar tek tek dinlenerek, savunmaları alındı. 

 

BİZE SULTAN BABACILAR DENİYORDU

İddianamede itirafları bulunan ve örgüt içerisindeki Sultan Babalar isimli yapılanmayı anlatan tutuksuz yargılanan Lokman Polat, "Erzurumlu hemşerim olduğundan Fethullah Gülen'e bir gönül bağım vardı. 1998'den beri bir fiil sohbetlere gittim. O toplantılarda Kuran-ı Kerim, Risale-i Nur okunuyor, Fethullah Gülen'in vaazları dinletiliyordu. Ben küçük esnaflar grubuna katılıyordum. Bize Sultan Babacılar da deniyordu" dedi. 

 

HZ. MUHAMMED İÇİN "ÖTEDEN GELEN ADAM"

Tutuksuz yargılanan, iddianamede itirafları bulunan Arif Muhammet Özer ise FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "2010 yılına kadar zaman zaman kendi aralarında yaptıkları cemaat toplantılarına katıldım. 2010 yılından sonra yapı ile ilişkimi sorgulamaya başladım. Dini caydırıyorlardı. Hz. Muhammet için öteden gelen adam tabirini kullanıyorlardı. Fethullah Gülen'i ön plana çıkartıyorlardı, aşırı övücü konuşmalar yapıyorlardı. Kainatın efendisi gibi göstermeye çalışıyorlardı. 'Ayrılırsan şefkat tokadını yersin' diyerek kopmaları engellemeye çalışıyorlardı. Orada kötü hissettim. İlişkilerimi, görüşmelerimi sonlandırdım. 2012 yılından sonra devletle ve hükümetle çatışmaya girdiklerini gördüğümden tamamen ayrıldım. Arkamdan hasta, çürük, çürük elma, çürük domates gibi laflar etmişler. Bu gruptan ayrıldığımı Gölcük'te herkes bilir. 15 Temmuz'dan sonra yapılan demokrasi mitinglerine her gece ailemle katıldım" diyerek kendini savundu. 

 

TAHLİYE OLDULAR

Duruşma sonucunda Remzi İşeri, Fikret Mazlum, Ali Acemli, Nail Karakoy, Şükrü Yılgın, Osman Özdemir, Hüseyin Kutlu, Niyazi Kocatürk ve Sedat Şen adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye oldu. Mustafa Çoban, Fikret Develi, Mustafa Çinko, Ramazan Targil, Eşref Kazan, Adem Sönmez ve Osman Yavuz'un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Tutuksuz sanıkların ise yurt dışına çıkış yasakları devam ederken, adli kontrol kararı kaldırıldı. 

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