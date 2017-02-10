  • BIST 88.941
  • Altın 144,733
  • Dolar 3,6737
  • Euro 3,9098
  • Kocaeli : 4 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 4 °C

FETÖ'den tutuklanan ev hanımı serbest kaldı

»
FETÖ'den tutuklanan ev hanımı serbest kaldı
Kocaeli’de FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ev hanımı, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan ev hanımı Esma K. hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Esma K. Bylock kullanmadığını iddia etti.

 

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mahkeme heyetine savunmasını yapan Esma K., "HTS kayıtlarında çıkan, görüşme yaptığım numara Dilovası eski Müftüsü Mehmet R.H. ve Merkez Kuran kursu Yöneticisi Fahriye M.’dir. Ben Kuran kursunda hocalık yapmak için kendileri ile görüştüm ve hangi evrakların gerekli olduğunu sordum. Görüşmelerim bundan ibarettir” dedi.  Savunmanın ardından kararını veren mahkeme heyeti, sanık Esma K.’yı adli kontrolle serbest bırakarak duruşmayı 7 Nisan 2017 tarihine erteledi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
haksızlığa uğrayan eş!
10 Şubat 2017 Cuma 11:38
11:38
çok sükür. darısı suçsuz olanların başına biran evvel
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de FETÖ davasında 2 tahliye10 Şubat 2017 Cuma 07:58
  • Halk otobüsü sürücülerinin alkollü gecesi ölümle bitti10 Şubat 2017 Cuma 07:51
  • O dava başladı... Anne babayı, baba da anneyi suçladı!09 Şubat 2017 Perşembe 16:24
  • Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı09 Şubat 2017 Perşembe 14:01
  • FETÖ sanığı emniyet müdüründen hakime FETÖ suçlaması09 Şubat 2017 Perşembe 13:10
  • FETÖ’den tutuklu kolej öğretmeni hakim karşısında09 Şubat 2017 Perşembe 11:25
  • İş adamının katilleri hakkında karar verildi!09 Şubat 2017 Perşembe 07:43
  • Başiskele’de 200 polisle huzur uygulaması!09 Şubat 2017 Perşembe 07:39
  • Eski Komiser FETÖ suçlamasını kabul etmedi08 Şubat 2017 Çarşamba 15:54
  • FETÖ’den tutuklu polisten Bank Asya savunması!08 Şubat 2017 Çarşamba 15:10
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim