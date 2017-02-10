FETÖ'den tutuklanan ev hanımı serbest kaldı

Kocaeli’de FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ev hanımı, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan ev hanımı Esma K. hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Esma K. Bylock kullanmadığını iddia etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mahkeme heyetine savunmasını yapan Esma K., "HTS kayıtlarında çıkan, görüşme yaptığım numara Dilovası eski Müftüsü Mehmet R.H. ve Merkez Kuran kursu Yöneticisi Fahriye M.’dir. Ben Kuran kursunda hocalık yapmak için kendileri ile görüştüm ve hangi evrakların gerekli olduğunu sordum. Görüşmelerim bundan ibarettir” dedi. Savunmanın ardından kararını veren mahkeme heyeti, sanık Esma K.’yı adli kontrolle serbest bırakarak duruşmayı 7 Nisan 2017 tarihine erteledi.