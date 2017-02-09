FETÖ’den tutuklu kolej öğretmeni hakim karşısında

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında tutuklanan kolej öğretmeni Hamit S., hakim karşısında hakkındaki iddiaları reddetti.

FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile tutuklanıp meslekten ihraç edilen öğretmen Hamit S. hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada konuşan Hamit S., "İddianamede bahsedilen sohbetlere konuşmacı olarak katıldığım AK Parti’ye oy verilmemesi gerektiğini söylediğim iddia ediliyor. Bu iddialar gerçek dışıdır” dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Hamit S., "İddia edildiği gibi atılı suçu işlemedim. İddia edildiği gibi silahlı terör örgütü üyesi değilim. Benzer iddialar nedeniyle 15 Temmuz tarihinden öncede gözaltına alınmıştım. O zaman soruşturmamı yapan Cumhuriyet Savcısı tutuklamaya sevke dahi gerek görmemiş ve hatta hakkımdaki söylemlerin iddiadan ibaret olduğunu söylemiştir. Aynı iddialar nedeni ile darbe girişiminden sonra 21 Temmuz 2016 tarihinde tekrar gözaltına alındım. Bu defa tutuklandım. Ben terör örgütü üyesi değilim. Herhangi bir terörizmin de finanse etmiyorum” diye konuştu.

"ETİYOPYA GEZİSİ ÖDÜLDÜ"

Savunmasına devam eden Hamit S., "Ben en son Darıca Fatih Koleji’nde öğretmendim. Etiyopya’ya şahıs olarak gittim. O zaman çalıştığım Saygıçiçeği Anafen Dershanesi Merkez Gebze Şubesi beni ödül olarak Ethiyopya’ya gönderdi. Ben bu geziyi kimin düzenlediğini bilmiyorum. Emniyette geziyi GESİAD’ın (Gebze Sanayici İş Adamları Derneği) düzenlediğini sanmıyorum demiştim. Benim Zaman Gazetesi ve Aksiyon Dergisi ile aboneliğim olmuştur ancak başkasını abonelik yaptırmam söz konusu değildir. Bana emniyette psikolojik baskı uyguladılar. Ben emniyette ki ifadem de Whatsapp programını kullandığımı söyledim. Emniyette KAKAO ve TALK isimli programları kullandığımı söylemedim ancak her nedense ifademde bu programları kullandığıma dair bir cümle geçmiştir. Bu iddianamede bahsedilen sohbetlere konuşmacı olarak katıldığım AK Parti’ye oy verilmemesi gerektiğini söylediğim iddia ediliyor. Bu iddialar gerçek dışıdır. Darıca’da Hamdi Hoca olarak bilindiğim yazıyor. Bunu reddediyorum” şeklinde konuştu.

"AKLA MANTIĞA UYGUN DEĞİL"

Sanık avukatı Murat Altun ise, "Sanık hakkında verilen ifadeler gerçek olsa dahi iddianameye konu edilen örgüt 2014 yılı ekim ayında Kırmızı Kitap’a terör örgütü olarak girmiştir. Ondan önceki eylemler nedeni ile kişilerin örgüt ile ilişkilendirmesi hukuka uygun bir şey değildir. Kaldı ki ondan önce birçok devlet görevlisi veya kişi bu yapı tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları gibi etkinliklere de katılmıştır. O zaman birçok kişinin şüpheli olması gerekir ki bu akla ve mantığında uygun değildir. GESİAD’a da üye olmak suç değildir” şeklinde konuştu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgüt Suçları Soruşturma Bürosu’na yazı yazılarak bahsi geçen sanık hakkında ifade verdikleri belirtilen şahısların soruşturma ifadelerinin onaylı birer örneği ve asıllarının gönderilmesinin istenmesine karar vererek duruşmayı 5 Nisan 2017 tarihine erteledi.