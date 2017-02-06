FETÖ'den tutuklu Mühendis Teğmen: FETÖ ile alakam yok

Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında tutuklanan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli mühendis Teğmen İsmail A., hakim karşısına çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp, meslekten ihraç edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli mühendis Teğmen İsmail Afşar hakim karşısına çıktı. Afşar mahkeme heyetine verdiği ifade de masum olduğunu iddia etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Afşar verdiği ifadede, "İddianamede terör örgütüne üye olduğu iddia edilen H.A. ve M.K.’yı tersanede iş arkadaşları olduğum için tanıyorum. Telefon görüşmelerim kendileri ile vardır. Ancak görüşmeler FETÖ ile alakası yoktur. Onları terör örgütüne üye olduklarından bir bilgim yoktur” dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, KOM Şube müdürlüğünden Bylock raporunun gelmesini isteyerek duruşmayı 31 Mart 2017 tarihine erteledi.