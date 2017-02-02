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FETÖ'den yargılanan teğmen serbest kaldı

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FETÖ'den yargılanan teğmen serbest kaldı
Kocaeli'de FETÖ soruşturmasında tutuklanan teğmen Ferhat Taştan, Bylock kullandığı ve örgütün cemaat evlerinde kaldığını, ancak darbe girişimine katılmadığını belirtirken, tahliye edildi.

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, FETÖ üyesi olmak ve ByLock kullanmak iddiasıyla tutuklanan deniz teğmen Ferhat Taştan yargılandı. Ferhat Taştan savunmasında, "Ankara'da KPSS'ye hazırlandığım zamanlarda cemaat evinde kaldım. Burada soyadını bilmediğim Ali isimli şahıs benim telefonuma ByLock yükledi. Bu programı 3-4 ay kullandı. Programdan hadis ve Fethullah Gülen'e ait sözler mesaj olarak geliyordu. Yükledikten sonra merak edip program hakkındaki yorumlara baktım. Sadece telefonu kastığı ve düzgün çalışmadığı yorumları vardı. Telefonum eski model olduğu için kasıyordu, ben de kaldırdım. Ankara'da aynı evde kaldığım Ali, beni Musa isminde biri ile tanıştırdı. Maddi durumum iyi olmadığı için okurken ve KPSS'ye hazırlanırken cemaat evlerinde kaldım. Burada devlet ve hükümet lehine kötü hiçbir söz duymadım. Ben cemaati terör örgütü olarak düşünmedim. Dini bir cemaat olduğunu düşünerek o evlerde kaldım" dedi.

 

15 TEMMUZ AKŞAMI PİKNİKTEYDİK

Darbe girişimine katılmadığını söyleyen Ferhat Taştan, "Darbe girişiminin olduğu akşam kurstan çıkmıştık, izinliydik. Yalova Altınova'da subay arkadaşlarla piknik alanındaydık. Ferhat diye bi arkadaşın evine geldik. Sonra darbe girişimini öğrendik. Ben misafirhanede kalıyordum. Kışla içerisine girip çıkmak zor olur diye Ferhat'larda kaldım. Pazartesi günü gidip normal mesaime başladım" diye konuştu. Ferhat Taştan'ın avukatı ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını isteyerek, tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Bylock raporu ve dijital verilerin yeniden istenilmesi, tutuklu kaldığı süre ve delillerin kısmen toplanmış olması nedeniyle Ferhat Taştan'ın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi.

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