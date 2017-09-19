  • BIST 106.168
  • Altın 147,166
  • Dolar 3,4962
  • Euro 4,1917
  • Kocaeli : 24 °C
  • İstanbul : 28 °C
  • Sakarya : 27 °C

FETÖ’nün abi ve ablaları adliyeye sevk edildi

»
FETÖ’nün abi ve ablaları adliyeye sevk edildi
FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan çeşitli meslek gruplarından 7’si kadın toplam 9 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 7 Eylül günü düzenlenen operasyonda, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7’si kadın 2’si erkek olmak üzere toplam 9 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında farklı meslek grupları ve ev hanımlarının da bulunduğu şüphelilerin, örgüt içinde abi ve abla olarak nitelendirildiği ve örgütün kriptolu haberleşme programı “ByLock” kullandıkları öne sürüldü. Nuri AKÇAHARMAN

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazada yaşamını yitiren hamile kadın toprağa verildi18 Eylül 2017 Pazartesi 15:47
  • Uyuşturucuya geçit yok18 Eylül 2017 Pazartesi 14:24
  • 6'sı TSK mensubu18 Eylül 2017 Pazartesi 11:39
  • Gazı bitince benzine geçen araç alev alev yandı18 Eylül 2017 Pazartesi 09:32
  • Hamile kadın kazada bebeğini kaybetti17 Eylül 2017 Pazar 16:45
  • 5 yaşındaki çocuk boynu kesilmiş halde bulundu17 Eylül 2017 Pazar 16:19
  • Metruk binalara uyuşturucu baskını17 Eylül 2017 Pazar 12:28
  • Asfalt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı17 Eylül 2017 Pazar 10:29
  • Muhtar ağaçtan düştü16 Eylül 2017 Cumartesi 15:03
  • Minik Zehra beton zemine düşerek hayatını kaybetti16 Eylül 2017 Cumartesi 12:49
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim