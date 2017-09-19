FETÖ’nün abi ve ablaları adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan çeşitli meslek gruplarından 7’si kadın toplam 9 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 7 Eylül günü düzenlenen operasyonda, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7’si kadın 2’si erkek olmak üzere toplam 9 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında farklı meslek grupları ve ev hanımlarının da bulunduğu şüphelilerin, örgüt içinde abi ve abla olarak nitelendirildiği ve örgütün kriptolu haberleşme programı “ByLock” kullandıkları öne sürüldü. Nuri AKÇAHARMAN