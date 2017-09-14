FETÖ/PDY soruşturmasında 2 asker tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişiden 2’si tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik olarak 7 Eylül günü yapılan operasyonlarda 23'ü muvazzaf, 2'si KHK ile ihraç olan Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan 20 astsubay, 5 teğmen gözaltına alınmıştı. Yine bu kapsamda örgüt 'abisi' olarak tespit edilen 6 sivilin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Gözaltına alınan 25 kişiden 15’i sorgulanmak üzere Kocaeli Adliyesine getirildi. Burada sorguları biten şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şahıs için ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Gözaltına alınan şahıslardan 10’unun ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.