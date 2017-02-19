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Feyzullah Öncü vefat etti

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Feyzullah Öncü vefat etti
İzmit Kozluca Köyü adresinde ikamet eden çiftçi Feyzullah Öncü (91) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Feyzullah Öncü’nün cenazesi Kozluca Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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