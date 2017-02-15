Fidanlar, eğitimli ellerle büyüyecek

Körfez Belediyesinde personele yönelik eğitimler devam ediyor.

Son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri budama, ilaçlama ve üretim konusunda eğitim aldı. Körfez Belediyesinde personele yönelik eğitimler aralıksız devam ediyor. Son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan personel Halk Eğitim Müdürlüğü’nde eğitim gördü. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Demirkan'ın da katıldığı eğitimde, ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Semra Koşumcu da sunum yaptı.Meyve üretimi ve yetiştiriciliği, üretim şekilleri, bölgemizde ve ilimizde yetiştirilen önemli meyve çeşit ve türleri, kültürel işlemler, budama ve ilaçlama konusunda genel bilgilerin aktarıldığı eğitim sonrasında personeller de merak ettikleri soruları yöneltti. Karşılıklı soru-cevap şeklinde tamamlanan eğitim sonrası Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli de ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Semra Koşumcu’ya teşekkür etti.