  • BIST 87.918
  • Altın 144,828
  • Dolar 3,6860
  • Euro 3,8850
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 3 °C
  • Sakarya : 3 °C

Fidanlar, eğitimli ellerle büyüyecek

»
Fidanlar, eğitimli ellerle büyüyecek
Körfez Belediyesinde personele yönelik eğitimler devam ediyor.

Son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri budama, ilaçlama ve üretim konusunda eğitim aldı. Körfez Belediyesinde personele yönelik eğitimler aralıksız devam ediyor. Son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan personel Halk Eğitim Müdürlüğü’nde eğitim gördü. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Demirkan'ın da katıldığı eğitimde, ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Semra Koşumcu da sunum yaptı.Meyve üretimi ve yetiştiriciliği, üretim şekilleri, bölgemizde ve ilimizde yetiştirilen önemli meyve çeşit ve türleri, kültürel işlemler, budama ve ilaçlama konusunda genel bilgilerin aktarıldığı eğitim sonrasında personeller de merak ettikleri soruları yöneltti. Karşılıklı soru-cevap şeklinde tamamlanan eğitim sonrası Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli de ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Semra Koşumcu’ya teşekkür etti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KOTO’dan davet15 Şubat 2017 Çarşamba 13:32
  • Kültür Tepesi 2. Etabın temeli atıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 13:28
  • Referandum ülkenin bir üst lige çıkması için yapılacak15 Şubat 2017 Çarşamba 13:25
  • DER-MEK’li kursiyerler sertifikalarına kavuştu15 Şubat 2017 Çarşamba 12:23
  • Bakan Müezzinoğlu: Kocaeli sanayi adına önemli bir merkez15 Şubat 2017 Çarşamba 12:10
  • Aksu: Siyasiler rant kavgasını kenara bıraksın15 Şubat 2017 Çarşamba 12:00
  • Kocaeli'de istihdamda hedef 60 bin15 Şubat 2017 Çarşamba 11:54
  • Özkar: Kocaeli’de şoför sıkıntısı var15 Şubat 2017 Çarşamba 11:53
  • Bakan Müezzinoğlu’ndan Batı Trakya Türklerine GSS müjdesi15 Şubat 2017 Çarşamba 11:36
  • Temizlik ihalesine 6 firma katıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:34
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim