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Figen Yüksekdağ'ın iki davası birleşecek

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Figen Yüksekdağ'ın iki davası birleşecek
İzmir’de, yaptığı bir konuşma nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenen HDP eski milletvekili ve HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın yargılanması devam ediyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 Şubat ayında bir panele katılan HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Yüksekdağ’ın 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan üçüncü duruşmaya, başka bir suçtan Kocaeli F Tipi Cezaevinde tutuklu olan HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katılmayacağını belirtip duruşmaya katılmazken sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık avukatları, Figen Yüksekdağ'ın SEGBİS ile duruşmaya katılmak istemediğini, sanık Yüksekdağ'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden İzmir'e getirilip mahkeme salonunda duruşmaya katılmak istediğini belirtirken sanığın Ankara 16 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "örgüt üyeliği" ve birden fazla "terör örgü propagandası" dosyasının burada görülmekte olan dosya ile birleştirilmesini talep etti. Duruşma savcısı dosyaların birleşmesinin uygun olacağını belirtti. Mahkeme heyeti, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılıp sanık Figen Yüksekdağ'ın dosyasının görülmekte olan dosya ile birleşmesinin uygun olacağına karar verip duruşmayı aralık ayına erteledi.

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