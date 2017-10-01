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Fikret Kaba vefat etti

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Fikret Kaba vefat etti
Fikret Kaba vefat etti

İzmit Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden emekli aşçı Fikret Kaba (62) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Fikret Kaba’nın cenazesi Yenidoğan Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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