Fikret Kaba vefat etti

İzmit Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden emekli aşçı Fikret Kaba (62) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Fikret Kaba’nın cenazesi Yenidoğan Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.