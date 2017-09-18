Fikret Özcan: Ümit Metin hocam ile her yere giderim

Ümit Metin Yıldız’ın yardımcısı Fikret Özcan, Kocaelispor’u çalıştırdıkları süreçte iyi işlere imza attıklarını belirtti ve yeni gelen teknik adamın kondisyonu yüksek, 90 dakika boyunca ayakta duran bir takım bulacağını belirtti.

Ümit Metin Yıldız’ın yardımcısı Fikret Özcan, Kocaelispor’u çalıştırdıkları süreçte iyi işlere imza attıklarını belirtti ve yeni gelen teknik adamın kondisyonu yüksek, 90 dakika boyunca ayakta duran bir takım bulacağını belirtti. Özcan ayrıca, kariyerine Ümit Metin Yıldız ile devam edeceğinin altını çizdi.

İLK GÖZ AĞRIM KOCAELİSPOR

Lige çok şanssız başladıklarını belirten Özcan şu ifadelere yer verdi: Kocaelispor’da antrenörlüğe başladım. İlk göz ağrım burası. Yıllar önce Ümit hocam ile Bahri Kaya’nın ekibindeydik. Yıllar sonra bir kez daha omuz omuza çalışma şansı bulduk. Sultan Orhanspor’u çalıştırırken, zaman zaman Kocaelispor’un maçlarına da geliyor ve Ümit hocama manevi anlamda destek oluyordum.

ŞARTLARI BİLİYORDUK

Sağ olsun kendisi yeni sezonda benim ile çalışmak istediğini yönetime sundu ve yönetim de Ümit hocamın teklifini geri çevirmedi. Hangi şartlar altında çalıştığımızı biliyorduk. Lige o kadar şanssız başladık ki, şu an en kötü 7 puanımız olabilirdi. Ancak maçların kırılma anlarında top bizi sevmedi. Tekirdağ maçında 1 gol atsak 3-4 fark olacaktı. Uşak maçı malumunuz.

HAZIR BİR TAKIM BIRAKIYORUZ

Geçen yıl Eylül ayından tempo olarak çok daha iyi bir durumdayız. Yeni gelen teknik adam Kocaelispor’da tempo sorunu yaşamayacak. Kısacası kendisine çok hazır bir takım bırakıyoruz. Ümit hocam ile bundan sonraki süreçte de beraber olacağız. O’nun antrenörlük bilgisine ve özellikle de iletişim becerisine inanıyorum. Onun ile başarıya ulaşacağımı düşünüyorum.