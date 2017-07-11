2. ve 3.Lig’de grupları belirleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) fikstür çekimi tarihini de açıkladı. Buna göre temsilcilerimiz Birlik, Kocaelispor, Darıca ve Gölcükspor’un maç programını içeren fikstür, 25 Temmuz Salı günü gerçekleşecek. Maçlar 26-27 Ağustos tarihlerinde başlayacak.
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Fikstürler 25 Temmuz’da çekilecek!
2. ve 3.Lig’de grupları belirleyen TFF fikstür çekimi tarihini de açıkladı
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