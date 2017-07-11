Fikstürler 25 Temmuz’da çekilecek!

2. ve 3.Lig’de grupları belirleyen TFF fikstür çekimi tarihini de açıkladı

2. ve 3.Lig’de grupları belirleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) fikstür çekimi tarihini de açıkladı. Buna göre temsilcilerimiz Birlik, Kocaelispor, Darıca ve Gölcükspor’un maç programını içeren fikstür, 25 Temmuz Salı günü gerçekleşecek. Maçlar 26-27 Ağustos tarihlerinde başlayacak.