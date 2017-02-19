Filiz Ayyıldız, mali müşavirleri ağırladı

Çayırova Belediyesi AKP’li meclis üyesi Filiz Ayyıldız, Kocaeli Meslekte Birlik Mali Müşavirler Derneği yönetim kurulunu Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde ağırladı.

Derneğin şubat ayı toplantısına dernek yöneticileri, meslek mensupları ve eski milletvekili mali müşavir Eyüp Ayar da katıldı. Dernek başkanı Mahmut Turan’ın sunum ve teşekkür konuşmasından sonra Kocaeli SMMMO Yönetim Kurulu üyesi Hamit Akbulut söz alarak yönetim kurulu hakkında ve alınan kararlar hakkında bilgiler verdi ve yöneltilen soruları yanıtladı.

AYAR, KISA KONUŞTU

Derneğin şubat ayı toplantısına katılan AKP eski milletvekili aynı zamanda mali müşavir Eyüp Ayar da yaptığı kısa konuşmasında aktif halde müşavirlik yapmasa da her zaman derneğin yanında olacağını ve destek vereceğini söyledi. Misafir perverliğinden dolayı dernek başkan yardımcısı Filiz Ayyıldız ve dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Ayar, “İnşallah her zaman sizlerin yanında olacağım” dedi.

AYYILDIZ BİLGİ VERDİ

Dernek yönetim kurulu başkan yardımcısı Filiz Ayyıldız, disiplin kurulu üyesi olarak toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerine ve meslek mensuplarına bilgiler verdi ve bazı uyarılarda bulundu. Toplantıya katılan eski milletvekili Eyüp Ayar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Ayyıldız, kendilerini Çayırova’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek katılan herkese teşekkürlerini iletti.

ÇALIŞMALARI ANLATTILAR

Daha sonra gündem hakkında sırasıyla söz alan Yücel Nazlı, Ahmet Eser, Casım Akıncılar, Arif Dandan, Bülent Korkmaz, Emin Değer, Hamide Uygun, Abdulkadir Anık ayrı ayrı mesleğin sorunları hakkında görüşlerini dile getirerek, meslekte birlik gurubunun yapacağı çalışmaları anlattılar