  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli : 14 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • Sakarya : 14 °C

Filiz Ayyıldız, mali müşavirleri ağırladı

»
Filiz Ayyıldız, mali müşavirleri ağırladı
Çayırova Belediyesi AKP’li meclis üyesi Filiz Ayyıldız, Kocaeli Meslekte Birlik Mali Müşavirler Derneği yönetim kurulunu Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde ağırladı.

Derneğin şubat ayı toplantısına dernek yöneticileri, meslek mensupları ve eski milletvekili mali müşavir Eyüp Ayar da katıldı. Dernek başkanı Mahmut Turan’ın sunum ve teşekkür konuşmasından sonra Kocaeli SMMMO Yönetim Kurulu üyesi Hamit Akbulut söz alarak yönetim kurulu hakkında ve alınan kararlar hakkında bilgiler verdi ve yöneltilen soruları yanıtladı.

 

AYAR, KISA KONUŞTU

Derneğin şubat ayı toplantısına katılan AKP eski  milletvekili aynı zamanda mali müşavir Eyüp Ayar da yaptığı kısa konuşmasında aktif halde müşavirlik yapmasa da her zaman derneğin yanında olacağını ve destek vereceğini söyledi. Misafir perverliğinden dolayı dernek başkan yardımcısı Filiz Ayyıldız ve dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Ayar, “İnşallah her zaman sizlerin yanında olacağım” dedi.

 

AYYILDIZ BİLGİ VERDİ

Dernek yönetim kurulu başkan yardımcısı Filiz Ayyıldız, disiplin kurulu üyesi olarak toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerine ve meslek mensuplarına bilgiler verdi ve bazı uyarılarda bulundu. Toplantıya katılan eski milletvekili Eyüp Ayar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Ayyıldız, kendilerini Çayırova’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek katılan herkese teşekkürlerini iletti.

 

ÇALIŞMALARI ANLATTILAR

Daha sonra gündem hakkında sırasıyla söz alan Yücel Nazlı, Ahmet Eser, Casım Akıncılar, Arif Dandan, Bülent Korkmaz, Emin Değer, Hamide  Uygun, Abdulkadir Anık ayrı ayrı mesleğin sorunları hakkında görüşlerini dile getirerek, meslekte birlik gurubunun yapacağı çalışmaları anlattılar

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Havuz suyu operatörleri KO-MEK’te yetişti19 Şubat 2017 Pazar 11:14
  • Kırkyama Atölyesi’nde sertifika töreni19 Şubat 2017 Pazar 11:13
  • Vanlılar Derneği’nden tüm dernekleri buluşturan etkinlik19 Şubat 2017 Pazar 11:12
  • Başkan Baran genç hafızları tebrike etti19 Şubat 2017 Pazar 11:11
  • Altıntaş: Bu güzel birlikteliğimiz hiç bozulmasın19 Şubat 2017 Pazar 11:08
  • Sürücülere önemli uyarı: 109 TL ceza ödemek istemiyorsanız...19 Şubat 2017 Pazar 10:57
  • Kocaeli için müjdeli haber: Havalar ısınıyor...19 Şubat 2017 Pazar 10:12
  • 250 numaralı hatta yoğun ilgi!19 Şubat 2017 Pazar 09:54
  • Otizmli çocuklar galoş üretti19 Şubat 2017 Pazar 09:08
  • Maraşlılar düşman işgalinden kurtuluşlarını kutladı19 Şubat 2017 Pazar 08:46
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim