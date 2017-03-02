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Finansal kesim dışı firmaların varlıkları Aralık'ta arttı

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Finansal kesim dışı firmaların varlıkları Aralık'ta arttı
Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri değerlendirildiğinde 2016 yılı Kasım ayı değerlerine göre Varlıklar 2,9 milyon dolar artarken, Yükümlülükler 3,86 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2016 yılı Aralık ayına ait 'Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri'ni açıkladı. Buna göre Kasım 2016 değerlerine göre Varlıklar 2,9 milyon dolar artarken, Yükümlülükler 3,86 milyon dolar azaldı. Net Döviz Pozisyonu ise eksi 201.534 milyon dolar olarak gerçekleşerek Kasım 2016 dönemine göre 5,95 milyon dolar daha az açık verdi.

 

2,9 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Aralık 2016 dönemi Varlıklar dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 1,214 milyon dolar, 344 milyon dolar ve 409 milyon dolar artmış ve sonuç olarak Varlıklar 2,9 milyon dolar yükseldi. Yükümlülükler dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ile yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2,967 milyon dolar ve 1,531 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 1,412 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak Yükümlülükler 3,86 milyon dolar azaldı.
Aralık 2016 döneminde kısa vadeli Varlıklar 81 milyon 425 bin dolar iken, kısa vadeli Yükümlülükler 79 milyon 249 bin dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu ise 2,176 milyon dolar fazla verdi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 26 düzeyinde gerçekleşti.

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