  • BIST 102.665
  • Altın 147,036
  • Dolar 3,5650
  • Euro 4,2014
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 21 °C
  • Sakarya : 16 °C

Fındık üreticisi zor durumda!

»
Fındık üreticisi zor durumda!
Kandıra’daki ziyaretleri sırasında yöneltilen fındık eleştirilerine destek veren CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “Verilen miktar üreticinin maliyetlerini bile karşılamıyor. Kandıra’da ve diğer bölgelerde fındık üreticisi zorda” dedi

Kent genelindeki ziyaretlerini sürdüren ve hemen her gün bir ilçede çalışma yapan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, önceki günü Kandıra’da geçirdi. Parti yöneticilerinin de eşlik ettiği Tarhan, vatandaşlarla sohbeti sırasında fındık fiyatları ile ilgili olarak yöneltilen eleştirileri dinledi ve çözüm yollarını kendileri ile paylaştı.

 

“FINDIK ÇİFTÇİSİ ZORDA”

Fındığın alım fiyatının üretim maliyetini bile karşılamadığını dile getiren Tarhan, “Bu düşük ücretle alımlar Kandıralı fındık üreticisini zora sokmuş. Fındık ile ilgili en etkili politikaları üretmeye çalışıyoruz. Giresun’da büyük miting yaptık. Ordu’dan Giresun’a fındık için yürüdük. Genel başkanımızın fındık için açıkladığı 6 madde baz alınırsa üreticinin yüzü gülmeye başlar” dedi.

 

“KANDIRA GÖLET CEHENNEMİNE DÖNDÜ”

Kandıra’nın gölet cehennemine döndüğünü de dile getiren Tarhan, “İlçe halkı bu durumdan rahatsız, ama hiç bir yerel yönetici vatandaşın ne düşündüğünü dinlemiyor. Yeni göletlerden dolayı nem oranı artıyor ve küf ortaya çıkıyor. Bunlar üretimde ve yaşamda hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaş küf sorunu mücadele etmek zorunda kalıyor” diye konuştu.

 

“İSTİMLAK VAR, PARA YOK”

Yapılan istimlaklarla ilgili ödemelerin de yapılmadığını kaydeden Tarhan, şöyle konuştu: “Halka paralarını vermiyorlar. Merkez Erikli Köyü, Hediyeli Köyü, Çerçili Köyü'nde baraj yapımı için istimlak edilmiş araziler var, ama vatandaşa bir kuruş ödeme yapılmamış. Mağduriyet yaşanıyor. Tarım arazisinde ısrar edilmesinin anlamı yok Kandıra Gıda OSB'nin işlevselliği artırılsa vatandaşın yüzü bir nebze olsun gülecek, ama siyasiler halkı aldatarak mağduriyete sebep oluyorlar.”

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meral Akşener resmen açıkladı!28 Eylül 2017 Perşembe 11:49
  • AKP Gölcük teşkilatında başkan değişmedi28 Eylül 2017 Perşembe 10:43
  • Şemsettin Ceyhan darbe girişimi davasına müdahil oldu28 Eylül 2017 Perşembe 10:23
  • Figen Yüksekdağ'ın iki davası birleşecek28 Eylül 2017 Perşembe 10:16
  • Şu, Amerika’nın münafıklığını bir türlü anlayamadık27 Eylül 2017 Çarşamba 17:35
  • MHP' Körfez'de Hayri Küçük istifa etti.27 Eylül 2017 Çarşamba 16:04
  • AKP Darıca'da icra kurulu belli oldu27 Eylül 2017 Çarşamba 12:07
  • “Sözde referandum çok karanlık bir dönemin habercisidir”26 Eylül 2017 Salı 16:46
  • Taşdemir, o iddiaları yalanladı26 Eylül 2017 Salı 16:28
  • AKP il yürütme kurulunda değişiklik26 Eylül 2017 Salı 15:17
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim