Fındık üreticisi zor durumda!

Kandıra’daki ziyaretleri sırasında yöneltilen fındık eleştirilerine destek veren CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “Verilen miktar üreticinin maliyetlerini bile karşılamıyor. Kandıra’da ve diğer bölgelerde fındık üreticisi zorda” dedi

Kent genelindeki ziyaretlerini sürdüren ve hemen her gün bir ilçede çalışma yapan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, önceki günü Kandıra’da geçirdi. Parti yöneticilerinin de eşlik ettiği Tarhan, vatandaşlarla sohbeti sırasında fındık fiyatları ile ilgili olarak yöneltilen eleştirileri dinledi ve çözüm yollarını kendileri ile paylaştı.

“FINDIK ÇİFTÇİSİ ZORDA”

Fındığın alım fiyatının üretim maliyetini bile karşılamadığını dile getiren Tarhan, “Bu düşük ücretle alımlar Kandıralı fındık üreticisini zora sokmuş. Fındık ile ilgili en etkili politikaları üretmeye çalışıyoruz. Giresun’da büyük miting yaptık. Ordu’dan Giresun’a fındık için yürüdük. Genel başkanımızın fındık için açıkladığı 6 madde baz alınırsa üreticinin yüzü gülmeye başlar” dedi.

“KANDIRA GÖLET CEHENNEMİNE DÖNDÜ”

Kandıra’nın gölet cehennemine döndüğünü de dile getiren Tarhan, “İlçe halkı bu durumdan rahatsız, ama hiç bir yerel yönetici vatandaşın ne düşündüğünü dinlemiyor. Yeni göletlerden dolayı nem oranı artıyor ve küf ortaya çıkıyor. Bunlar üretimde ve yaşamda hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaş küf sorunu mücadele etmek zorunda kalıyor” diye konuştu.

“İSTİMLAK VAR, PARA YOK”

Yapılan istimlaklarla ilgili ödemelerin de yapılmadığını kaydeden Tarhan, şöyle konuştu: “Halka paralarını vermiyorlar. Merkez Erikli Köyü, Hediyeli Köyü, Çerçili Köyü'nde baraj yapımı için istimlak edilmiş araziler var, ama vatandaşa bir kuruş ödeme yapılmamış. Mağduriyet yaşanıyor. Tarım arazisinde ısrar edilmesinin anlamı yok Kandıra Gıda OSB'nin işlevselliği artırılsa vatandaşın yüzü bir nebze olsun gülecek, ama siyasiler halkı aldatarak mağduriyete sebep oluyorlar.”