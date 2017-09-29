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Firari, baskınla yakalandı!

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Firari, baskınla yakalandı!
Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu meydana gelen facianın ardından düzenlenen operasyonlar sürüyor

Geçen hafta cuma günü, Kandıra Kefken'de 64 mil açıkta meydana gelen olayda göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 40 kişi kurtarılırken, 24 kişi ise yaşamını yitirdi. Sahil Güvenlik botları ile kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Kandıra Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, faciadan kurtulanların ifadeleri alındı. Önceki gün, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de belirlenen adreslere baskın yapıldı. Olayla ilgili D.A., S.B., E.A. ve E.T. gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarda teknenin sahibi ve organizasyonun liderliğini yaptığı iddia edilen H.A., Düzce'de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin sorgulamaları devam ediyor.

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