Firari katil, 673 kilometre uzaklıkta yakalandı!

Kocaeli'de işlediği cinayetin ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan zanlı, yakalandı

Kocaeli’de tartıştığı arkadaşını öldürdükten tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan M.G., Bodrum’da kimlik kontrolünde yakayı ele verdi. Yaklaşık 1,5 yıldır kendi kimliği ile şehir şehir gezen ve hiçbir jandarma ve polis sorgusuna girmeyen M.G. dün polis ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolünde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.