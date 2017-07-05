‘FIRTINA ONUR’u kimse tutamıyor

Olimpiyat sporcumuz bisikletçi Onur Balkan ikinci kez Türkiye büyük erkekler yol şampiyonu oldu.

SICAK HAVAYA RAĞMEN…

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2017 Yılı Faaliyet programında yer alan “ Türkiye Büyük erkek ve Master erkek Bisiklet Şampiyonası Yol Yarışları, Sakarya’da sona erdi. İlk gün zamana karşı yapılan yarışların ardından Yol Yarışları tamamlandı. Adapazarı Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi’nden start alan Yarışlara Büyük Erkeklerde 54, Masterler (35-40-50 Yaş üstü) 76 olmak üzere toplam 130 sporcu mücadele etti. Dağdibi’nden başlayan yol yarışlarında bisikletçiler, Müezzinler sapağından dönüp tekrar başladıkları yerde yarışları tamamladı. Sıcak havaya rağmen birbirleriyle kıyasıya yarışan pedallar, nefes kesen yarışların ardından kürsüye çıktı.

PROTOKOL DE KATILDI…

Müsabakalar sonrasında başarılı olan sporculara ödüllerini Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanlarından İrfan Çelik ve Berat Alpan, Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Zeki Kutlu, Sakarya GHSİM Spor Şube Müdürü Murat Acar, Bisiklet İl Temsilcisi Serkan Cerrahoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Eski başkanlarından Ünal Torun, Yol Teknik Kurul Başkanlığı adına Ayhan Aytekin, Teknik Kurul Üyesi Nadir Yavuz takdim etti. Sporculara verilen ödüllerin ardından bisiklet Sporuna katkı verenlere, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Kocaeli Brisaspor, Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor, Kocaeli Bisiklet Doğa ve Kocaeli Performans 41 spor kulüplerinden toplam 22 sporcu ile katıldığımız yarışmalarda, 6 madalya kazanan kulüp ve sporcularımız göğsümüzü kabarttı.

SPORCULARIMIZIN ALDIKLARI SONUÇLAR:

KOCAELİ BRİSA GENEL TAKIM İKİNCİ

ONUR BALKAN BRİSASPOR ÜÇÜNCÜ (ZAMAN.)

ONUR BALKAN BRİSASPOR BİRİNCİ (YOL YRŞ.)

NEVZAT KIRAL FERDİ BİRİNCİ (ZAMAN.)

NEVZAT KIRAL FERDİ BİRİNCİ (YOL YRŞ.)

MEHMET BOZDEMİR GENÇLİK HZ.SP. İKİNCİ (ZAMAN.)