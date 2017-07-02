Fitness salonlarında kursların yakında başlayacağını söyleyen yetkililer “ salonlar için başvurular Belsa A Blok Kat 4 deki Spor Birimine yapılmaktadır. Kayıt için nüfus cüzdan fotokopisi ile gelmek yeterli. Belediyemiz tarafından kadınlar için Belsa’nın yanı sıra Yahya Kaptan Hanımeli Kültür Merkezi, Yuvam Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Kuruçeşme Kültür Merkezi, Akmeşe Kültür Merkezi, Kent Konut, 42 Evler, Malta, Tüysüzler, Yenidoğan, Ayazma, Arızlı Toki ve Bekirdere mahallerinde fitness salonları bulunmaktadır. Ücretsiz olan salonlardan şimdiye kadar 25 bine yakın kadın yararlandı” dediler.
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Fitness salonlarına başvurular kabul ediliyor
İzmit Belediyesi’ne ait bayanlara özel fitness salonları için kayıtlar kabul ediliyor.
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