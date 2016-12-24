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Fiyat karşılaştırmadan ürün satın almıyoruz

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Fiyat karşılaştırmadan ürün satın almıyoruz
E-ticaret pazarının hızla büyüdüğü Türkiye’de online alışverişe yönelen tüketicilerin sayısında ciddi artışlar var. İnternet üzerinden ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde ürün satın alınabilmesi tüketiciler nezdinde e-ticareti cazip kılıyor.

Rekabetin kıyasıya yaşandığı e-ticarette yüzlerce alışveriş sitesi arasından en ucuza ürün satın almak isteyen tüketicilerin fiyat karşılaştırma imkanı sağlayan platformları sıkça ziyaret ettiğini dile getiren bumudur.com kurucu ortağı Arda Akarsular, online alışveriş sitelerinin sayısında ciddi artış yaşandığını söyledi.

 

KARŞILAŞTIRMA KOLAYLIĞI

Pazarın büyüdükçe sektördeki rekabetin de arttığını dile getiren Akarsular, “E-ticaret siteleri potansiyel müşterilere ulaşmak için artık daha görünür olmak zorunda. Siteler, tüketicilerin ucuz ürün satan siteleri bulmak için sıkça ziyaret ettiği fiyat karşılaştırma platformlarını aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Tüketiciler artık, aradıkları ürünü en ucuza satan mecrayı bulmak için site site dolaşıp saatlerce vakit harcamıyor ve e-ticaret sektöründeki markaları bir platform üzerinden daha yakından tanıma fırsatına sahip oluyor” dedi.

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