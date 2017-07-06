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Ford Otosan ailesinden geleneksel Sünnet Şöleni

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Ford Otosan ailesinden geleneksel Sünnet Şöleni
Bu yıl 15’inci kez düzenlenen Ford Otosan Sünnet Şöleni’nde anne veya babası Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları’nda çalışan 253 çocuk sünnet oldu.

Bugüne kadar 2 bin 598 çocuğun sünnet edildiği öğrenildi.Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Ford Otosan, çalışanlarının çocukları için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şölenlerinin 15’incisini Kocaeli Fabrikaları’nda gerçekleştirdi. 211 Ford Otosan çalışanının 253 çocuğu için düzenlenen şölene, çok sayıda davetli katıldı.

 

ALTIN VE OYUNCAK HEDİYESİ

Sünnet Şöleninde Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı Cem Temel ile Gölcük Fabrika Müdürü Müjdat Tiryaki ve Yeniköy Fabrika Müdürü Gültekin Hanlıoğlu sünnet olan çocukları tek tek tebrik ederek kendilerine altın ve eğlenceli oyuncaklar hediye etti.

 

İKRAMLAR YAPILDI

Çocuklar animatörler eşliğinde eğlenirken hem sünnet olan çocuklar, hem de konuk çocuklara hediyeler dağıtıldı. Gerek mısır, pamuk şeker ve dondurma servisi gerekse de törene özel olarak hazırlanan fotoğraf panoları önünde çekilen fotoğraflar şölene renk kattı. 

 

2003 YILINDA BAŞLADI

Kocaeli fabrikalarında, 2003 yılında başlatılan sünnet şölenlerine bugüne kadar toplam 2 bin 200 Ford Otosan çalışanının 2 bin 598 çocuğu sünnet oldu. İnönü fabrikasıyla birlikte toplam 3 bin 175 çocuk şölenlere katılmış oldu. 

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