Ford Otosan ailesinden geleneksel Sünnet Şöleni

Bugüne kadar 2 bin 598 çocuğun sünnet edildiği öğrenildi.Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Ford Otosan, çalışanlarının çocukları için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şölenlerinin 15’incisini Kocaeli Fabrikaları’nda gerçekleştirdi. 211 Ford Otosan çalışanının 253 çocuğu için düzenlenen şölene, çok sayıda davetli katıldı.
ALTIN VE OYUNCAK HEDİYESİ
Sünnet Şöleninde Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı Cem Temel ile Gölcük Fabrika Müdürü Müjdat Tiryaki ve Yeniköy Fabrika Müdürü Gültekin Hanlıoğlu sünnet olan çocukları tek tek tebrik ederek kendilerine altın ve eğlenceli oyuncaklar hediye etti.
İKRAMLAR YAPILDI
Çocuklar animatörler eşliğinde eğlenirken hem sünnet olan çocuklar, hem de konuk çocuklara hediyeler dağıtıldı. Gerek mısır, pamuk şeker ve dondurma servisi gerekse de törene özel olarak hazırlanan fotoğraf panoları önünde çekilen fotoğraflar şölene renk kattı.
2003 YILINDA BAŞLADI
Kocaeli fabrikalarında, 2003 yılında başlatılan sünnet şölenlerine bugüne kadar toplam 2 bin 200 Ford Otosan çalışanının 2 bin 598 çocuğu sünnet oldu. İnönü fabrikasıyla birlikte toplam 3 bin 175 çocuk şölenlere katılmış oldu.