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Ford Otosan FARKINI ortaya koydu

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Ford Otosan FARKINI ortaya koydu
8 Şubat Çarşamba günü başlayan Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Futbolda önceki gün oynanması gereken 8 maçtan 4’ü oynanabildi.

Maçlara çıkmayan takımlar hükmen (3-0) yenik sayıldı. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçlarda günün en farklı galibiyetini Ford Otosan Ortaokulu elde etti ve Şehit Ümit Balkan Ortaokulu’nu 12-0 yendi.  3’te 3 yaparak son 16’ya adını yazdıran Ford Otosan’da 3 puanı getiren goller Yiğit Canguru (5), Alper (4), Ferhat, Berkay ve Enes Ateş’ten geldi.

 

HÜKMEN KAZANDILAR

Bu arada Fatma Seher Ortaokulu sahaya çıkarken rakibi Doktor Ferdi Koçal maça çıkmadı ve Fatma Seher hükmen kazandı. Yine Yarbay Refik Cesur, Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu’nun maça çıkmaması üzerine hükmen kazanan bir diğer ekip oldu. 29 Ekim Ortaokulu ise daha önce dilekçe vererek ligden çekildiği bildirdiği için Edebali Ortaokulu da sahaya çıkmadan hükmen 3-0 galip ilan edildi. Ahmet AKAY

 

FORD OTOSAN OO: 12 ŞEHİT ÜMİT BALKAN: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Efe Ünüvar ***

FORD OTOSAN OO: Gökdeniz ***, Ferhat ***, Yunus *** (Ramazan **), Enes ***, Okan *** (Yiğit Ateş ***), Alper ****, Berkay ***, Yiğit Canguru **** Enes Ateş ***

Ş.ÜMİT BALKAN OO: Mustafa **, Enes **, Muhammet **, Mertcan **, Melih *, Berk **, Ömer ** (Furkan *), Yusuf ** (Doğukan Yücel **)

GOLLER: Yiğit Canguru (5), Alper (4), Ferhat, Berkay, Enes Ateş

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