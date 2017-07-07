Ford Otosan MYO’da laboratuar açılışı yapıldı

Kocaeli Üniversitesi Gölcük İhsaniye Ford Otosan Meslek Yüksek Okulu’nda Mesleki Gelişim ve Uzmanlık Akademisi Bakım Uzmanlık Eğitim ve Uygulama protokol imza töreni ile Endüstri 4.0 laboratuar açılışı yapıldı.

Gölcük İhsaniye Ford Otosan Meslek Yüksek Okulu’nda düzenlenen Mesleki Gelişim ve Uzmanlık Akademisi, Bakımcı Uzmanlık Programı Eğitim ve Uygulama protokol imza töreni ve ayrıca Endüstri 4.0 Laboratuarının açılışı önceki gün yapıldı. Açılışa Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, KOÜ Rektör Yardımcısı Bekir Çakır, Kocaeli Fabrikalar ve Yeni Projeler Genel Müdür Yar. Cemil Cem Temel, Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş, Yrd. Doç. Dr. Ford Otosan İhsaniye Meslek Yüksek Okulu Müdürü Abdülkadir Cengiz, Gölcük İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burçak Kırca, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Faruk Keskin ve misafirler katıldılar.

ATEŞ “BU PROJE TÜRKİYEDE BİR İLK”

Açılışta ilk konuşmayı yapan Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş, “Bu bir Ford meselesi değildir. Bunu bir ülke meselesi olarak görüyoruz, gelecekte herkes dijital ortama uymaya başlayacak. Bunu kaçırmamak için bu programa bizler de uyduk. Bakımcı arkadaşlarımızın okulda laboratuarımızı da kurarak çalışmaları birlikte yapacaklar. Bu program Türkiye ve dünya için çok önemli bir programdır. Bizler dijital teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu iş birliğini Kocaeli Üniversitesi ile birlikte yapacağımız protokol imza töreni ile perçinleyeceğiz” dedi.

ÇAKIR: MİLLİ EĞİTİM MÜFRETA DA ALINMALIDIR

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Bekir Çakır de yaptığı konuşmada, “Sanayi 4.0 öne geçti. Bu manada sanayi 4.0’a uzak kalmak ülkemizin yetişemem iz bir açığı kapatacağız. Bizler de hemen üniversiteler ve sanayiciler olarak ayrıca Kocaeli sanayi bölgesi, Türkiye’de ARGE merkezinde 66 ARGE bulunurken Kocaeli, İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Sanayide 4.0 hayatımıza girmiştir sanayicilerimiz bu projeyi hayatına alması gerekiyor, bu gibi laboratuarın yapılması bizler için büyük bir adımdır, Bakanlıklar da devreye girmiştir, Milli Eğitimin de bu program için müfredata girmesini istiyoruz” dedi.

ALTINTAŞ: “ÖĞRENCİLERİMİZE İŞ İMKANI SAĞLANIYOR”

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ise yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi, “Bugün Gölcük için çok önemli bir projeye şahit oluyoruz. Kocaeli Üniversitesi ve Ford Otosan tarafından Gölcük İhsaniye’de yapılan Mesleki Yüksek Okulu’nda öğrencilerimizin yetişmesi ve burada yetişen öğrencilerimiz mesleki anlamında ileride bu proje sayesinde iş imkanı daha çabuk bulacaklar. Gölcük’te 3.500 öğrencimiz bulunuyor. Bu çalışmalarda bu öğrencilere yansıyacak, burada daha teknik projelerle eğitim alacaklar. Gölcük’te bu çalışma Türkiye’de örnek bir çalışma olacaktır. Bizler de burada bu güzel projeye imza atan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

PROTOKOL İMZA ATILDI

Meslek Yüksek Okulu’nda konuşmaların ardından Ford Otosan tarafından yaptırılan laboratuarın açılış kurdelesini Vali Yardımcısı Osman Sarı, Kaymakam Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, ve diğer protokol tarafından kesildi. Daha sonra laboratuar gezildi. Ardından da Bakım Uzmanlık Eğitim ve Uygulama protokol imza töreni ise Kocaeli Üniversitesi ve Ford Otosan yetkilileri tarafından yapıldı.