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Ford Otosan’da hamile çalışanlara gebelik eğitimi

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Ford Otosan’da hamile çalışanlara gebelik eğitimi
Gölcük Özel Aile Konak Hastanesi, Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda çalışan hamilelere yönelik düzenlediği seminerlere devam etti

Gölcük Özel Aile Konak Hastanesi işyerleri eğitimlerine Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda çalışan hamilelere yönelik düzenlediği seminerlerle devam etti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Numan Ulay’ın keyifli anlatımıyla gerçekleşen seminerde, hamile bayanlar merak ettiği tüm konulara cevap buldular. Seminerde, hamilelikte beslenme, doğum yöntemleri, gebelikte karşılaşılması olası sorunlar gibi önemli konulara değinildi.

 

“NORMAL VE DOĞAL BİR OLAY”

Eğitimin önemine değinen Op. Dr. Numan Ulay, “Belli prensiplerle eğitilmiş tüm anne adayları doğumu normal ve doğal bir olay gibi algılamaktadır” dedi. Doğumun her aşamasını bilen annelerin doğumunun da kolay olacağını dile getiren Ulay, “Doğum için belli kasılmalar başladıktan sonra doğumun tüm aşamalarını bilen anne adayı için her olay bir sonraki olayın habercisi gibi algılanacak, mutlu son yaklaşıyor diye sevinecek ve bu süreç içinde olanları anlayış ve güven ile karşılayacaktır. Aksi halde her olaydan sonra 'Eyvah arkasından ne gelecek' diye korkacaktır” dedi.

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