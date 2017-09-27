Ford Otosan'dan Asarköy'e 20 forma hediye

Gölcük’te kurulu bulunan ve dünyanın en önemli otomotiv fabrikaları arasında gösterilen, Ford Otosan Fabrikası, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Gölcük’teki amatör spor kulüplerine yardımlarını sürdürüyor.

Ford Otosan Yeniköy Boyahanesi çalışanları, 30 Eylül’de başlayacak olan Kocaeli 1. Amatör Küme’de, şampiyonluk mücadelesi verecek olan Asarköyspor futbol takımına, 20 adet forma desteğinde bulundu. 2001 yılında Gölcük’te Seka Fidanlık arazisine kurulan, Ford Otosan Fabrikası imkanlar dahilinde Gölcük’e verdiği desteğe, fabrika çalışanları da dahil oldu.

EKİP LİDERİ ÖNDERLİK ETTİ…

Ford Yeniköy Boyahanesi Atölye ekip Lideri Yasin Korkmaz, Boyahane Üretim Müdürü Nihat Gür ve Boyahane Mühendisi Açelya Erdal, Asarköyspor’un antrenmanına giderek, formaları oyunculara teslim edip, başarılar diledi. Takım kaptanı Evren, tüm takım arkadaşları adına, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Boyahanesi’ne katkılarından dolayı teşekkür etti. Asarköyspor’a forma tesliminde Asarköyspor Kulüp Başkanı Güven Özmen ile yöneticiler, antrenör Nuri Aksoy ile futbol takımı tam kadro katıldı.

İLK FORMA KAPTAN EVREN’E…

İlk formayı takım kaptanı Evren’e teslim eden, Boyahane Üretim Müdürü Nihat Gür, “Biz Ford Otosan Yeniköy Boyahanesi çalışanları olarak, başlattığımız sosyal sorumluluk projesi adı altında böyle bir şey başlattık. Bu projemizi, hem Gölcük Belediyesi Başkanlık Kupası Şampiyonu hem de 30 Eylül’de başlayacak olan yeni sezon öncesinde, şampiyonluk mücadelesi verecek olan Asarköyspor ile başlattık. Bu sosyal sorumluluk projelerimiz, ilçemize katkı sunma adına devam edecek” dedi.