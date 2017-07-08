Ford Otosan’ın şenliğinde “Geri Dönüşüm Kahramanları” oldu

“Gönlüm Senle” ekibi, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ÇEVKO Vakfı, Gölcük Belediyesi ve Tanrıkulu Geri Dönüşüm iş birliğiyle hayata geçirdiği “Geri Dönüşüm Kahramanları Şenliği” 8 Temmuz Cumartesi günü Gölcüklü çocukları ve ailelerini ağırladı.

Halka açık olarak gerçekleştirilen etkinlikte Gölcüklü çocuklara ve ailelerine geri dönüşüm ile ilgili bilgiler verilirken, çeşitli yarışma ve oyunlarla bilinçlendirilmeleri sağlandı.Ford Otosan’ın gönüllü çalışanlarından oluşan “Gönlüm Senle” ekibi, çevre kirliliğinin engellenmesi ve ambalaj atıklarının yeniden değerlendirilmesi konusunda gelecek nesillerin bilinçlendirilmesi hedefiyle başlattığı “Geri Dönüşüm Kahramanları” projesi kapsamında 8 Temmuz Cumartesi günü Gölcüklü çocukları ve ailelerini ağırladı.Gölcük Anıt Park Meydanı’nda gerçekleştirilen Geri Dönüşüm Kahramanları Şenliği’ne Gölcük halkı yoğun ilgi gösterirken, etkinlik kapsamında çocuklara geri dönüşümle ilgili çeşitli yarışma ve oyunlar organize edildi. Çevreyi koruma ve atıkların geri dönüşümü konusunda çocukları bilinçlendirmeyi amaçlayan yarışmalarda kazananlara ÇEVKO boyama ve hikaye kitapları hediye edildi. 20 Ford Otosan çalışanı da bu eğitimlere katılarak, öğrencilerle bir araya geldi.

Proje kapsamında 19 okulda 2042 öğrenciye ulaşıldı

Mayıs ayı itibarıyla başlayan “Geri Dönüşüm Kahramanları” projesi kapsamında Ford Otosan’ın farklı departmanlardaki gönüllü çalışanları Gölcük ilçesinde 19 ilkokulda toplam 2.042 1. sınıf öğrencisine geri dönüşüm konusunda farkındalık eğitimleri verdi. “Ağaç yaşken eğilir” atasözünden yola çıkılarak gençlerin çevre koruma konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiği eğitimlerde geri dönüşümün ne olduğu, hangi atıkların geri dönüştürülebileceği ve bu atıkların hangi geri dönüşüm kutularına atılması gerektiği gibi bilgiler verildi.

Miniklere geri dönüşüm eğitimlerini Ford Otosan gönüllüleri veriyor

Proje kapsamında farkındalık eğitimi veren Ford Otosan çalışanlarının liderliğinde, ziyaret edilen tüm ilkokullarda geri dönüşüm kutusu, cam kumbarası, dış mekan geri dönüşüm kutusu gibi geri dönüşüme yönelik eksikler belirlendi ve bu eksiklerin tedarik edilmesi için Gölcük Belediyesi ve Tanrıkulu Geri dönüşüm firması ile birlikte harekete geçildi. Çalışma sonucunda 19 ilkokulda belirlenen eksikliklerin 2017 – 2018 eğitim-öğretim yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.Proje, miniklere geri dönüşümün ne olduğunu ve nasıl yapıldığını anlatmayı, çevre ve geri dönüşüm kavramları ile ilgili farkındalık yaratarak, merak uyandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, çocukların ailelerinin evlerinde oluşan günlük atıklardan yapabileceklerini öğretirken, geri dönüşüm ünitesi olmayan okullara üniteler koyuluyor ve okullarda atıkların geri dönüşümü teşvik ediliyor.

Nursel Ölmez Ateş: “Gönlüm Senle platformu ile iyilik peşinde koşmaya devam ediyoruz”

“Geri Dönüşüm Kahramanları” sosyal sorumluluk projesinin Eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte devam edeceğini vurgulayan Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş, şöyle konuştu: “Ford Otosan bünyesindeki ‘Gönlüm Senle’ platformu kapsamında çalışanlarımızın gönüllü sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmesine ve bireysel hayırseverlik konusunda da aktif olmalarına destek ve öncü oluyoruz. Gönlüm Senle platformumuz kapsamında başlayan bu değerli projeyi oldukça önemsiyoruz. ‘Geri Dönüşüm Kahramanları’ sosyal sorumluluk projemiz gelecek nesilleri geri dönüşüm ile ilgili bilinçlendirmeye ve farkındalık yaratmaya devam edecek.”