Ford Trucks, Avrupa’da iddialı

Ortadoğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerdeki bayi yapılanmasını sürdüren Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, global büyümesini şimdi Avrupa pazarına taşıyor

Türkiye’deki pazar payını son yıllarda iddialı bir şekilde artırarak gücüne güç katan Ford Trucks, Ortadoğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetler’in ardından global çaptaki büyümesini 3 farklı Avrupa ülkesinde gerçekleştirdiği 3 yeni bayi açılışıyla hızlandırdı. Öncelikle, Romanya’nın başkenti Bükreş’te Cefin Trucks distribütörlüğünde Avrupa’daki en büyük 4S tesis açılışını gerçekleştiren Ford Trucks, daha sonra Macaristan distribütörü Delta Truck iş birliğiyle Budapeşte’de ve ardından Bulgaristan distribütörü Bulavto Holding iş birliğiyle Sofya’da yeni iş birlikleri ve tesis açılışlarına imza attı.

“AVRUPA’NIN ÖNEMİ BÜYÜK”

Doğu Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdiği bu açılışlarla global büyümesini Avrupa’ya taşıyan Ford Trucks, önümüzdeki dönemde diğer Avrupa ülkelerinde de yeni bayi yapılanmalarına hız verecek. Ford Trucks’ın Avrupa pazarındaki yapılanması ve global büyüme hedeflerini aktaran ve Avrupa pazarının, Ford Trucks’ın global büyüme planlarında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi:

“BÜYÜK BEĞENİ KAZANACAKTIR”

“Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'daki yeni iş birliklerimiz ile Avrupa'nın 3 önemli ülkesinde, bu ülkelerin önde gelen köklü şirketleriyle ortaklığa imza atıp, bayilik çalışmalarımızı tamamladık. Gerçekleştirdiğimiz yeni iş birlikleri ve açtığımız tesisler Avrupa pazarına yönelik ilk adımlarımız niteliğinde. Yeni nesil Euro 6 Ecotorq motora sahip kamyon ve çekicilerimizin Avrupa pazarında büyük beğeni ile karşılanacağına inancımız tam.”

“HEDEF; 50 ÜLKEYE YAYILMAK”

Global büyüme planlarımız çerçevesinde yeni bayi yapılanması ile giriş yaptığımız Avrupa pazarındaki satış ve sonrasındaki yapılanmaları ile müşteri memnuniyetini daha ileri seviyelere taşıyacaklarına inandıklarını kaydeden Yenigün, “Avrupa pazarı, Ford Trucks’ın global büyüme planlarında önemli bir yere sahip. Hedefimiz ürettiğimiz her 3 araçtan birini ihraç etmek ve ihracatımızın yüzde 50’sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. Ford Trucks’ın global olarak 2020 itibariyle toplam 50 ülkede bayi yapılanmasını tamamlama hedefimize de kararlılıkla ve başarıyla devam ediyoruz” dedi.

DÜNYAYA TEKNOLOJİ İHRAÇ EDİYOR

55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesini, farklı ihracat pazarlarına özel ürün geliştirme yeteneği ile birleştiren Ford Trucks, OrtaDoğu, Kuzey ve Sahra Altı Afrika, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve son olarak Doğu Avrupa'daki iş birlikleri ile 29 ülkede faaliyet gösteriyor. Ford’un ağır ticari araçlar ve ilgili dizel motor ve motor sistemleri için küresel mühendislik merkezi olan Ford Otosan, sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve Kuzey Amerika dahil tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde çalışıyor.