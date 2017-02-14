  • BIST 87.766
  • Altın 144,253
  • Dolar 3,6484
  • Euro 3,8769
  • Kocaeli : 1 °C
  • İstanbul : 2 °C
  • Sakarya : 1 °C

Ford’un Sevgililer Günü sürprizi

»
Ford’un Sevgililer Günü sürprizi
14 Şubat Sevgililer Günü kampanyası #BirBaşkaŞiir ile bir ilki gerçekleştiren Ford, sosyal medya kullanıcılarının katkısıyla Türkiye’nin ilk ortak şiirini yazıyor. Yapay zekayı kullanarak çalışan şair robot, şimdiden 5 bine yakın şiir yazdı.

Kampanyanın başladığı 6 Şubat tarihinden bugüne sosyal medyada her gün daha da çok ilgi çeken şair robot, 14 Şubat akşamı saat 17.00’da Türkiye’nin ilk ortak şiirini yazmaya hazırlanıyor. Ford, tüm Twitter kullanıcılarını Türkiye’nin ortak şiirini oluşturmak üzere @birbaskasair hesabına Tweet atmaya davet ediyor.

 

Sosyal Medyada Bir Başka Şiir, Bir Başka Şair

Ford’un yapay zeka ile çalışan robot şairi, kampanya süresince aşka dair Twitter’da yazılmış ve yazılacak tüm kelimeleri okuyup analiz ediyor. Yazılan kelimelerden ilham alan robot şair, @birbaskasair hesabına #BirBaşkaŞiir etiketi ile Tweet atan tüm sosyal medya kullanıcılarına özel maniler ile cevap veriyor. Aruz vezninden cinaslı kafiyeye kadar farklı şiir tekniklerine hakim olan romantik robot, 4 gündür yazdığı yaklaşık 16 bin mısra şiirle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor.

 

Türkiye’nin ilk ortak şiiri yazılacak

Sevgililer Günü’ne kadar Twitter’dan şiirler yazmaya devam edecek olan robot şair, 14 Şubat Salı günü saat 17.00’da bir ilki daha gerçekleştiriyor ve canlı yayında Türkiye’nin ilk ortak şiirini yazmaya hazırlanıyor. Sosyal medya kullanıcılarının Twitter’da paylaştığı aşk sözcüklerinden ilham alan robot, Ford Türkiye Youtube ve Facebook hesaplarında gerçekleşecek canlı yayında hayranlarının karşısına çıkacak. Sanatçı İlhan Şeşen ise kendisine has yorumuyla bu şiiri yine canlı yayında okuyacak. Bizi robot şair ile tanıştırmak için 6 Şubat ve 9 Şubat’ta yayınlanan kampanyaya ait tanıtım videolarının elde ettiği 30 milyon etkileşim ve 12 milyon görüntülenmeye bakarak, kampanyanın 14 Şubat’ta çok ilgi göreceğini söylemek mümkün.

Etiketler: , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • OMÜ'lü öğrenciler Elif'in anısına roket fırlattı19 Ocak 2017 Perşembe 09:44
  • Girişimci öğrenciler akıllı cihaz tasarlıyor19 Ocak 2017 Perşembe 09:36
  • Kocaeli’deki projeler artık cebinizde!27 Aralık 2016 Salı 11:40
  • Şarj problemi çekenler bu habere dikkat!20 Aralık 2016 Salı 10:46
  • Kocaeli’nin % 70’i akıllı telefona geçti14 Aralık 2016 Çarşamba 13:18
  • Şehir içi seyahat daha hızlı, rahat ve güvenli olacak08 Aralık 2016 Perşembe 08:08
  • KOÜ Hipofiz Araştırma Merkezi ilkleri başarıyor05 Aralık 2016 Pazartesi 12:03
  • Artık aracınızın lastiği patlasa bile yola devam edebileceksiniz03 Aralık 2016 Cumartesi 14:01
  • Instagramdan yeni güncelleme, yapanlar yandı!29 Kasım 2016 Salı 08:53
  • Enerjide yerli üretim atağı23 Kasım 2016 Çarşamba 12:21
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim