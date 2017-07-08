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Foşa Garden’da açık büfe kahvaltı keyfi bi'başka

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Foşa Garden’da açık büfe kahvaltı keyfi bi'başka
Kartepe’de hizmete açıldığı günden beridir büyük ilgi gören Foşa Garden, en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmanın yanından şimdi de açık büfe kahvaltısıyla farkını ortaya koyuyor

Kartepe Sarımeşe Sapağı’nda hizmete açılan, havuz başı organizasyonların gözdesi Foşa Garden, en güzel ve özel anlarınıza ev sahipliği yapmanın yanında yeni hizmetleriyle de dikkat çekiyor. Kartepe yolu üzerinde bulunan Foşa Restaurant’ın sahibi Metin Dilek ve eşi Saadet Dilek’in sahibi olduğu Foşa Garden; düğün, kına, sünnet, nişan gibi organizasyonların yanı sıra toplu yemeklerde de konuklarını ağırlıyor. Dekorasyonuyla sarayları andıran Foşa Garden, çocuklar için başlattığı yüzme derslerinin ardından açık büfe kahvaltısıyla da en çok tercih edilen mekanlardan olacak.

 

110 ÇEŞİT KAHVALTILIK

Hafta sonu aileniz, sevdikleriniz ya da dostlarınızla havuz başında doğayla baş başa nezih bir ortamda kahvaltı yapmak istiyorsanız Foşa Garden tam size göre. Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-13.00 saatleri arasında açık büfe kahvaltı hizmeti sunan Foşa Garden’da 110 çeşit kahvaltılık içerisinde ne yiyeceğinize karar vermekte zorlanacaksınız. Böreğinden poğaçasına, kızartma çeşitlerinden yöresel Karadeniz peynirlerine, zeytin çeşitlerinden köy tereyağı ve köy kaymağına kadar aradığınız ne varsa bulacağınız Foşa Garden’de yiyeceğiniz her şey özenle seçilmiş.

 

KALİTE VE LEZZET

Kaliteden ödün vermeyen Foşa Garden’da havuz başında kahvaltı etmenin ayrıcalığını yaşamak istiyorsanız hafta sonunuzu burada geçirin deriz. Açık büfe kahvaltı kişi başı 30 TL. Çayınız demlikte masanıza geliyor. Size ise sadece en güzel kahvaltılıkları tabağınıza alıp günün tadını çıkarmak kalıyor. Açık büfe kahvaltıda çay sevmeyenler de düşünülmüş. Meşrubat, limonata ve süt isterseniz anında servis ediliyor. Bunun yanında kahvaltıda gevrek sevenler de Foşa Garden’ı tercih edebilir. Foşa Garden’de kahvaltınızı meyve ve kuruyemişle sonlandırmak da ayrı bir keyif olacak.

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